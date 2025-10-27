Fiscalía pide liberación inmediata de dos funcionarios del CTI secuestrados por el ELN
El ente acusador señala que “son inadmisibles” las amenazas de someterlos a un supuesto “juicio revolucionario”, los funcionarios están secuestrados desde el 08 de mayo
La Fiscalía General de la Nación exigió la libertad inmediata e incondicional de los agentes de la Dirección de Protección y Asistencia de la entidad, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, secuestrados el pasado 8 de mayo por el autodenominado Ejército de Liberación Nacional -ELN-.
El ente acusador rechaza la exigencia de esa guerrilla de condicionar la libertad de los servidores “a un canje, como si se tratara de fichas de cambio”.
Junto a ellos, los integrantes de la policía judicial de la Policía Nacional, patrullero Yordi Fabián Pérez Mendoza y subintendente Franki Esley Hoyos Murcia, permanecen en cautiverio desde el pasado 20 de julio.
Es “inadmisible” someterlos a “juicio revolucionario”
“Para la Fiscalía son inadmisibles tanto la amenaza de un supuesto “juicio revolucionario” contra los dos servidores de la entidad y los agentes de la Policía Nacional, como las demás pretensiones y sentido del reciente pronunciamiento del ELN respecto a la situación de los cuatro secuestrados en Arauca”.
La entidad continúa la investigación contra los integrantes del llamado frente oriental de guerra del ELN, responsables de este secuestro extorsivo.
El ente investigador “agradece, reconoce e insiste en las gestiones humanitarias permanentes que adelantan para su retorno sanos y a salvo la ONU y su Misión de Verificación, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA), el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo”.