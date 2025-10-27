Fiscalía pide liberación inmediata de dos funcionarios del CTI secuestrados por el ELN

La Fiscalía General de la Nación exigió la libertad inmediata e incondicional de los agentes de la Dirección de Protección y Asistencia de la entidad, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, secuestrados el pasado 8 de mayo por el autodenominado Ejército de Liberación Nacional -ELN-.

El ente acusador rechaza la exigencia de esa guerrilla de condicionar la libertad de los servidores “a un canje, como si se tratara de fichas de cambio”.

Junto a ellos, los integrantes de la policía judicial de la Policía Nacional, patrullero Yordi Fabián Pérez Mendoza y subintendente Franki Esley Hoyos Murcia, permanecen en cautiverio desde el pasado 20 de julio.

Es “inadmisible” someterlos a “juicio revolucionario”

“Para la Fiscalía son inadmisibles tanto la amenaza de un supuesto “juicio revolucionario” contra los dos servidores de la entidad y los agentes de la Policía Nacional, como las demás pretensiones y sentido del reciente pronunciamiento del ELN respecto a la situación de los cuatro secuestrados en Arauca”.

#JUDICIAL | La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) difundió nuevas pruebas de supervivencia de los patrulleros de la Dijín de la Policía, Yordy Fabián Pérez Mendoza y Frankesley Hoyos Murcia, secuestrados desde el 20 de julio. Y, de los agentes del CTI de la… pic.twitter.com/e3lm5ReL0V — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 26, 2025

La entidad continúa la investigación contra los integrantes del llamado frente oriental de guerra del ELN, responsables de este secuestro extorsivo.

El ente investigador “agradece, reconoce e insiste en las gestiones humanitarias permanentes que adelantan para su retorno sanos y a salvo la ONU y su Misión de Verificación, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA), el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo”.