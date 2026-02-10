Trabajadores petroleros preocupados por futuro de campos en Puerto Boyacá

La posible búsqueda de un socio estratégico para la operación de campos petroleros en Puerto Boyacá ha generado preocupación entre los trabajadores del sector, quienes advierten incertidumbre sobre el futuro laboral y económico del municipio, históricamente ligado a la industria de hidrocarburos. La discusión surge en medio de la intención de Ecopetrol de encontrar alternativas para la operación de los campos del activo Nare, cuya explotación ha pasado por varias compañías desde mediados del siglo XX.

Edwin Mosquera, presidente de la Unión Sindical Obrera (USO) en Puerto Boyacá, señaló que el sindicato no se opone a la llegada de inversionistas, pero insistió en la necesidad de claridad sobre el modelo de operación y las garantías laborales para los trabajadores. «...Como organización sindical no nos oponemos a que se encuentre un socio estratégico, pero debe ser un socio que tenga el músculo financiero, la tecnología y la capacidad de sentarse a construir una mesa de trabajo con el sindicato y las fuerzas vivas del territorio...», afirmó.

El dirigente sindical advirtió que una eventual operación por parte de una empresa distinta a Ecopetrol podría significar la pérdida de beneficios laborales consolidados en la convención colectiva. «...Si el modelo operativo no es operado por Ecopetrol directamente, los trabajadores perderían beneficios existentes gracias a la convención, como primas convencionales, beneficios en salud, alimentación y otras garantías laborales...», explicó Mosquera, al referirse al impacto que podría tener la decisión sobre más de 800 trabajadores vinculados a la actividad petrolera en la región.

La preocupación también se extiende al impacto económico local, dado que la explotación petrolera ha sido durante décadas una de las principales fuentes de empleo en Puerto Boyacá.

Desde el sindicato se hizo un llamado a Ecopetrol para que cualquier decisión se construya de manera concertada con los trabajadores y la comunidad, con el fin de garantizar la estabilidad laboral y la continuidad de la actividad productiva en el municipio.