Spam telefónico en Latinoamérica: 88% de personas recibió llamadas no deseadas y crecen los fraudes

Según Kaspersky, una empresa líder en ciberseguridad, se hizo un informe elaborado a partir de los datos de su aplicación (Kaspersky Who Calls). En ella se muestra que el spam telefónico ya no es un problema aislado ni ocasional. En un periodo de apenas dos meses, casi nueve de cada diez latinoamericanos fueron contactados por números desconocidos o identificados como spam.

Más preocupante aún es que cerca del 11% de esas llamadas tuvo como objetivo cometer fraude. Esto incluye engaños relacionados con supuestos movimientos irregulares en cuentas bancarias, promociones falsas y contactos que simulan ser de empresas de servicios o entidades financieras.

De acuerdo con los expertos, estas prácticas han evolucionado. Ya no se trata solo de llamadas insistentes, sino de estrategias más elaboradas que buscan generar miedo, urgencia o expectativa de ganancia. El objetivo es que la persona actúe sin verificar la información y termine entregando datos sensibles o permitiendo el acceso a su teléfono.

¿Qué fraudes existen?

Uno de los fraudes más frecuentes es el del falso call center. En este caso, los delincuentes se hacen pasar por funcionarios de bancos o soportes técnicos y alertan sobre un supuesto problema grave. Bajo esa presión, convencen a la víctima de instalar aplicaciones de control remoto, con las que luego realizan transferencias, acceden a cuentas y obtienen información personal.

También persisten las estafas asociadas a premios a través de llamadas, mensajes de texto o WhatsApp, donde se le informa a la persona que ganó un sorteo y se le solicita pagar un pequeño monto o entregar datos personales para reclamarlo.

Así mismo, continúa el uso de amenazas o secuestros falsos, una modalidad que hoy incorpora sonidos simulados y datos reales filtrados para aumentar la credibilidad del fraude, en este caso se emplean datos personales específicamente para poner presión sobre la víctima y generar un “rescate”.

Para Kaspersky, el uso masivo del celular para trámites bancarios, compras y comunicación cotidiana ha convertido a los teléfonos en un blanco atractivo para los estafadores. A esto se suma la circulación de datos personales obtenidos de filtraciones previas, que facilita engaños cada vez más personalizados.

La manera de prevenirlo

Desde la empresa, advierten que enfrentar este fenómeno requiere una respuesta conjunta. Además de la acción de las autoridades y las empresas tecnológicas, la información y la prevención juegan un papel clave. Se hacen estas sugerencias al usuario:

Reconocer señales de alerta

Desconfiar de llamadas urgentes

No compartir códigos de SMS

Nunca descargar aplicaciones a personas que afirman ser de bancos o soporte técnico

Verificar siempre por canales oficiales puede marcar la diferencia.

Las cifras muestran una tendencia al alza y anticipan que los intentos de fraude seguirán creciendo. En este contexto, fortalecer la cultura de ciberseguridad y usar herramientas de identificación y bloqueo de llamadas será fundamental para reducir riesgos y proteger la información personal.