Qué es supernumerario en la Registraduría: Pueden ganar hasta $3.100.000 durante las elecciones

La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció, a través de sus canales oficiales de información, que, de cara a las próximas elecciones que se realizarán el 8 de marzo, estará necesitando la contratación de nuevo personal, que sirva de apoyo ante la ardua jornada que se avecina.

En ese sentido, la institución anunció que alrededor de 4.297 ciudadanos serán vinculados como auxiliares administrativos durante las elecciones.

Frente a esta oportunidad laboral, la entidad aclaró que la vinculación del nuevo personal será denominada como supernumerario auxiliar administrativo, para laborar temporalmente en el periodo comprendido entre el 3 y hasta el 12 de marzo de 2026.

Precisamente se trata de supernumerarios porque serán vinculados a la empresa como auxiliares extra que superan el límite de capacidad de contratación que tiene la entidad, y que permanecerán solo por un tiempo definido para apoyar en las distintas labores que allí se desarrollan.

Según la Resolución No. 0149 DE 2026, las labores que deberá desempeñar este supernumerario son enfocadas a “apoyar la ejecución de las acciones de tipo administrativo relacionadas con las funciones de la dependencia a la que sea asignado, con base en los lineamientos institucionales, como contribución a la prestación oportuna, eficiente y eficaz del servicio”, tales como:

Atender a los usuarios internos y externos siguiendo normas de protocolos y procedimientos establecidos por la RNEC.

Tramitar documentos propios del área, teniendo en cuenta normas técnicas, sistemas y procesos de organización y especificaciones o características estipuladas en el sistema de

teniendo en cuenta normas técnicas, sistemas y procesos de organización y especificaciones o características estipuladas en el sistema de Gestión documental: Organizar, actualizar y archivar la información y registros relacionados con la gestión del área, de acuerdo con las normas de seguridad, parámetros y procedimientos establecidos por la RNEC.

Apoyar la realización de labores que faciliten la gestión administrativa del área, teniendo en cuenta necesidades, importancia, prioridades y frecuencia de los asuntos a tratar, de acuerdo con las normas, lineamientos y políticas institucionales.

Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el Registrador Nacional del Estado Civil o el jefe inmediato, según la naturaleza y el nivel del empleo.

¿Cuánto pagan y cómo inscribirse?

El salario, de acuerdo a la entidad, será proporcional al tiempo laborado. Expresó también la Registraduría que se requiere exclusividad de tiempo durante el periodo laboral pactado. La remuneración pactada, de acuerdo a la circular difundida por el organismo, será de $3.159.770 en las diferentes regiones del país.

Según la Registraduría, se dispondrá de un formulario web de inscripción que podrá ser ubicado a través de la página web de la entidad, en el cual el aspirante deberá registrar los datos requeridos para participar en la convocatoria.

La inscripción se realizará por grupos, de acuerdo con el siguiente cronograma:

Grupo A: Atlántico, Boyacá, Cesar, Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima, Cauca, Caquetá y Guaviare.

Grupo B: Bogotá D.C., Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Casanare, Meta, Magdalena y Putumayo.

Bogotá D.C., Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Casanare, Meta, Magdalena y Putumayo. Grupo C: Amazonas, Arauca, Bolívar, Chocó, Córdoba, Guainía, Huila, La Guajira, San Andrés, Sucre, Valle del Cauca, Vaupés y Vichada.

