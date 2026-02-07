Registraduría realizó su primer simulacro nacional de preconteo para las elecciones 2026

Sobre las 10 de la mañana de este sábado 7 de febrero arrancó el simulacro nacional de preconteo de la Registraduría para las elecciones de este 2026 al Congreso, consultas y Presidencia.

El simulacro se realizó en los 32 departamentos del país y en Bogotá.

Se trató de un ejercicio para poner a prueba las plataformas y sistemas para la transmisión de información desde las más de 125.000 mesas de votación.

El registrador nacional, Hernán Penagos, estuvo en la instalación del simulacro desde Cali, también en compañía de la Misión de Observación Electoral (MOE).

Es de recordar que, ayer, 6 de febrero, la Registraduría también presentó la tarjeta electoral para las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo.

El registrador nacional, Hernán Penagos, estuvo presente en el simulacro nacional de preconteo en Cali, en compañía de la misión de observación internacional, verificando en territorio el funcionamiento de los sistemas y la transmisión de información, como parte del compromiso…

¿Cómo quedó el tarjetón?

Arriba, la Consulta de las Soluciones, con la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, y el exdefensor para temas de salud, Leonardo Huerta.

En el medio del tarjetón está la Gran consulta por Colombia con nueve candidatos de partidos de derecha y centro derecha: Mauricio Cárdenas, David Luna, Vicky Davila, , Juan Manuel Galán, Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa y Juan Daniel Oviedo.

Abajo quedó el Frente por la Vida y, si bien no va Iván Cepeda, sí estarán Daniel Quintero y Roy Barreras, junto a otros tres candidatos.

Para no anular su voto solo puede votar por una consulta y marcar a un solo candidato.