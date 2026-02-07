“No pediré el tarjetón de consulta”: presidente Petro dice que hubo “exclusión antidemocrática”

Las consultas presidenciales del próximo 8 de marzo generaron una tormenta política en la izquierda, que terminó con la salida de Iván Cepeda y Camilo Romero de la consulta del Frente por la Vida. Ninguno de los dos aparecerá en el tarjetón.

Luego de que ayer la Registraduría diera a conocer el tarjetón, el presidente Gustavo Petro ya reaccionó y confirmó que no va a votar en ese proceso y que no pedirá ese tarjetón.

Igualmente, aseguró que solo votará ese día por las elecciones al Congreso: “votaré este 8 de marzo pero solo en los tarjetones de Senado y Cámara parar cambiar el congreso que le quitó a la sociedad las reformas mas sensibles en salud, y para quitarle la base a esta presunta delincuencia que se ha apropiado del papel de árbitros de las elecciones”.

También se fue nuevamente en contra del Consejo Nacional Electoral (CNE) por la decisión que impidió la participación de Cepeda: “No sé puede tomar decisiones con magistrados y con jueces administrativos subjudice y con conflicto de interés, interesados en destripar el progresismo”.

Y agregó: “No pediré el tarjetón de consulta porque está manchado de trampa, delito y exclusión antidemocrática”.

Pidió cambiar a los jurados de votación

“Le solicito al registrador cambiar los listados de jurados incluyendo a la juventud de Colombia estudiantil de las universidades y primer año de secundaria a todo el profesorado público y privado del país. Las empresas de las que sacan los jurados de votación son ficciones de las clientelas políticas de Colombia”, concluyó.