Gremios del Tolima acusan al gobierno de usar la emergencia económica para aumentar la burocracia

Tolima

De frustrante y decepcionante calificaron los gremios económicos del Tolima el anuncio del presidente Gustavo Petro de una nueva declaratoria de emergencia económica, esta vez para atender las graves afectaciones derivadas de la temporada invernal que atraviesan departamentos como Córdoba, Sucre, Cauca, entre otros.

De acuerdo con Efraín Valencia, presidente del Comité de Gremios Económicos del Tolima, el Gobierno nacional carece de sustentos técnicos suficientes para declarar la emergencia económica, pese a las emergencias causadas por las lluvias en diversas regiones del país.

“Esa supuesta emergencia económica que quiere declarar el Gobierno se origina en la negativa del Congreso a aprobarles el presupuesto. Les descontaron el 3 % y ahora lo que buscan es disponer de esos recursos para fines de contratación y para aumentar las cuotas burocráticas en el Gobierno. Será otro intento fallido de captar recursos de los colombianos sin sustentación técnica”, aseveró Valencia.

Para el dirigente gremial, el Ejecutivo debe acudir a otras fuentes de financiación para atender las emergencias que atraviesa el país. “En lugar de inflar la burocracia del Estado, deberían priorizar el gasto. Ya no se están ejecutando obras ni proyectos de infraestructura; al menos deberían canalizar esos recursos hacia la atención de las emergencias sin afectar el bolsillo de los colombianos”, puntualizó.

Finalmente, el presidente del Comité de Gremios aseguró que esta nueva emergencia económica podría correr la misma suerte de la establecida mediante el Decreto 1474, el cual permanece suspendido por orden de la Corte Constitucional.