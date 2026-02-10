Flora Martínez regresa con Basta Mamá, una salsa choke y película de situaciones cómicas

La actriz y cantante Flora Martínez en el video de la canción Basta Mamá, un adelando de la película con el mismo nombre / foto cortesia de la producción de la canción

Música

La actriz y cantante Flora Martínez protagoniza la película Basta mamá, una comedia entre romántica y de situaciones cómicas sobre lo que ocurre en la vida de una madre (Marcela Benjumea) que se resiste a que su hijo cuarentón (Rafael Zea) abandone la casa; un hijo que no tiene corazón para decirle adiós a su mamá, y una jefa (Flora Martínez) cuyo novio, al parecer, también enfrenta conflictos con su madre y futura suegra.

En conversación con LO MÁS CARACOL, Flora Martínez contó que la película es una adaptación de la obra de teatro Mi madre, mi novia y yo, que durante más de un año estuvo en temporada en Colombia.

El adelanto de la cinta es una canción en salsa choke homónima del filme, en la que Flora está acompañada por Integración Casanova y Pana Black, con José Reynoso como productor musical y responsable de la fusión entre salsa choke, música urbana y jazz.

La canción relata la vida de Leticia (Flora Martínez) y su experiencia al mantener una relación romántica con un subordinado que, además, continúa muy apegado a su mamá.

Basta mamá, la película, llegará a las carteleras el 12 de febrero, dos días antes de la celebración católica de San Valentín, patrono del amor y la amistad.

Finalmente, Flora Martínez aclara que Basta mamá no es una comedia romántica convencional, sino una historia atravesada por situaciones que se vuelven cómicas y que, al mismo tiempo, reflejan realidades muy comunes en este tipo de relaciones.