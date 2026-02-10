Estados Unidos ataca supuesta narcolancha dejando dos muertos y un sobreviviente

El “ataque cinético” registrado en el Océano Pacífico eleva a 130 las víctimas por los operativos contra el narcotráfico de Washington en la región. (Foto: Cortesía Departamento de Guerra de Estados Unidos )

El ejército Estados Unidos anunció la muerte de dos personas en un nuevo ataque contra una embarcación presuntamente del narcotráfico en aguas del Pacífico, con lo que se eleva a 130 el número de víctimas desde el inicio de la campaña antidrogas de Washington en la región.

“Dos narcoterroristas murieron y uno sobrevivió”, indicó el Comando Sur en su cuenta de X.

El Comando Sur aseguró que la embarcación que estaba “siendo operada por Organizaciones Terroristas Designadas”.

Según inteligencia estadounidense, la lancha participaba en operaciones de narcotráfico en el Pacífico Oriental y también seguía rutas del narcotráfico en la región.

“Tras el ataque, el Comando Sur de los Estados Unidos notificó inmediatamente a la Guardia Costera de los Estados Unidos para que activara el sistema de búsqueda y rescate para el sobreviviente”, señala el Departamento de Guerra.

Cooperación con Colombia

Estados Unidos y Colombia realizaron una operación conjunta contra un submarino que transportaba cerca de 10 toneladas de cocaína. En el operativo fueron detenidos los cuatro tripulantes de la embarcación.

Según informó el Departamento de Estado, el operativo se llevó a cabo con apoyo de las fuerzas armadas colombianas y permitió la destrucción de la droga incautada, valorada en unos 441 millones de dólares, según comunicó el organismo en redes sociales.

“Las autoridades arrestaron a cuatro presuntos narcotraficantes que operaban el submarino durante la operación, realizada en aguas internacionales”, dice el posteo sin especificar la ubicación exacta.

Una semana después de la reunión presidencial

La acción tuvo lugar una semana después de la visita oficial del presidente colombiano, Gustavo Petro, a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, en un intento por recomponer la relación bilateral tras recientes tensiones diplomáticas.

Desde agosto de 2025, Estados Unidos ha llevado a cabo una serie de ataques letales contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Pacífico y el Caribe, en el marco de la operación Lanza del Sur.

A diferencia de esos operativos —que han dejado más de 115 personas muertas—, en esta acción conjunta los tripulantes fueron detenidos para ser procesados judicialmente.