Elena Rose anuncia concierto en Bogotá: fecha, lugar y detalles de su “Alma Tour 2026”

La capital colombiana se prepara para recibir nuevamente a una de las voces más sensibles y auténticas del pop latino. Elena Rose, reconocida por su versatilidad interpretativa y una pluma que ha marcado la música global, vuelve a la ciudad luego de conquistar al público durante su participación en el Movistar Arena, donde abrió el concierto de Danny Ocean con temas como “orióN”, “Me Lo Merezco” y “Caracas en el 200”.

Su paso por ese escenario dejó una conexión inmediata: miles de voces coreando sus canciones y la sensación de que su regreso como protagonista era solo cuestión de tiempo.

“Alma Tour” acompaña la presentación de su álbum debut Bendito Verano (2025), un proyecto profundamente emocional destacado por medios como Rolling Stone, Billboard y Hypebeast Latam.

El disco ya supera los 100 millones de reproducciones globales y reúne éxitos como “COSITA LINDA”, “ALMA”, “Luna de Miel” y “AMÉN BEBÉ”. Para este show, Elena propone un formato más cercano y vulnerable, donde cada canción se convierte en un puente directo con su audiencia.

Además de su carrera como intérprete, Elena Rose es una de las compositoras más influyentes de su generación, creadora de éxitos globales como “MAMIII” (Karol G & Becky G), “Tattoo” (Rauw Alejandro), “Baila Conmigo” (Selena Gomez & Rauw Alejandro) y “De Vuelta Pa’ La Vuelta” (Daddy Yankee & Marc Anthony).

En 2026 su nombre toma aún más fuerza con seis nominaciones a Premio Lo Nuestro, incluyendo Artista Pop Femenina del Año, Canción del Año – Pop y Álbum del Año – Pop.

FICHA DEL EVENTO