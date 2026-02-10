“No me ha importado abrir el corazón y mostrarlo porque eso ya lo hago en la música”, Alejandro Sanz

Previo a a sus dos fechas en el Movistar Arena de Bogotá, el cantautor español Alejandro Sanz, estuvo en los micrófonos de 6AM W hablando sobre su más reciente documental ‘Cuando nadie me ve’ y su regreso a nuestro país en el marco de su gira ‘¿Y ahora qué?’.

Con respecto a su nuevo documental, cree que “era un buen momento para hacer una especie de parteaguas ahí. Había cambiado todo mi equipo, mi vida, habían cambiado muchas cosas también personales y quería hacer un recuento, un poquito saber de dónde vengo, hacia dónde voy y sobre todo dónde estoy”.

“Entonces, incluso si te das cuenta, en el documental hay muchas versiones sobre los mismos sucesos que no tienen nada que ver. Y entonces está muy bien poder tener un documental, como su nombre indica, documentado, que es lo que ha ocurrido en estos años. No me ha importado abrir el corazón y mostrarlo porque eso ya lo hago en la música y creo que forma parte de mi forma de entender la comunicación”, agregó.

Expresó con respecto al flamenco y la inclusión de este género en sus canciones que “estuvo siempre en mí y eso no lo podía negar ni lo podía apartar de ninguna de las formas. Entonces, era un esfuerzo inútil el que hacían por intentar que el flamenco no apareciera en algún momento en mí porque yo lo que andaba era buscando un sonido distinto, un sonido que representara las cosas que a mí me gustan”.

“Pero creo que además cuando me propusieron dejar de decir que me gustaba el flamenco y que no se me notara y que no sé cuánto, ahí me rebelé mucho. Ahí me entró una rabia muy grande porque veía el error que estaban cometiendo, sobre todo menospreciando una música ancestral y con tanta pureza y sobre todo tan importante para mí. Así que no había manera de que eso no sucediera”, afirmó.

Comentó su gusto por la obra de nuestro Nobel de literatura diciendo que “la estética de García Márquez es impresionante. Yo creo que la forma en la que él escribió cambió una forma de entender la literatura. Y la literatura latinoamericana no sería lo que es hoy en día sin ese libro. O sea, es fundamental de obligada lectura y es un libro que cada cierto tiempo merece la pena revisar”.

Opinó que el show del medio tiempo del Super Bowl, declarado que “a mí el mensaje me parece poderosísimo. Creo que es un tipo que ha puesto el cuerpo y ha puesto el pecho para defender a toda Latinoamérica. También plantar cara, ¿no? Porque hay un momento que se está viviendo muy complicado para ser latino en Estados Unidos y el tipo ha puesto ahí el cuerpo y ha puesto la cara. Y entonces eso sí, yo creo que hay que reconocérselo".

“Entonces, cuando tú tienes al presidente de los Estados Unidos escribiéndote un tuit de 30 líneas al día siguiente de tú cantar, es que ya la hiciste”, finalizó.

Sobre la importancia del idioma español en este momento considera que “creo que durante mucho tiempo hemos tenido un complejo, pero no solo en América Latina. Y parecía como que la primera vez que yo llegué a Estados Unidos los chicos jóvenes no querían hablar español ninguno. O sea, padres colombianos, padres puertorriqueños, cubanos, no querían hablar español. Estaba mal visto. Y ahora es todo lo contrario”.

“Yo creo que ahí la cultura ha hecho una gran labor. Y por eso, en este momento tan decisivo de lo que está pasando en Estados Unidos, donde hay un verdadero racismo contra los hispanos, creo que este tipo de expresiones, como fue el show del mediotiempo de la Super Bowl”, confirmó.

Finalmente, confiesa sobre la inteligencia artificial que “vamos a tener que convivir. Por supuesto su fin último no es hacer canciones. Creo que el gran logro será cuando esa Inteligencia Artificial se aplique con buenos resultados en terrenos como la medicina, la ciencia, etc”.