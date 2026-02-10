Ciclista resultó lesionado tras ser arrollado por una ambulancia en Cali

Cali

En Cali, un ciclista resultó lesionado luego de ser arrollado por una ambulancia que, al parecer, competía con otra en el oriente de la ciudad. La víctima fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.

Las autoridades señalaron que el vehículo involucrado estaba georreferenciado por el Centro Regulador de Urgencias CRUE y no tenía asignada ninguna emergencia en el momento del incidente, por lo que las autoridades presumen que participaba de la denominada “guerra del centavo”.

El secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, recordó que todas las ambulancias, sus conductores y tripulaciones deben cumplir la normatividad de tránsito y convivencia ciudadana.

“Invadir carriles, exceder la velocidad o pasar semáforos en rojo está prohibido, incluso para las ambulancias, salvo condiciones muy particulares, permisos especiales”, señaló.

El funcionario indicó que los organismos competentes investigarán este hecho y cualquier accidente que involucre ambulancias que hayan violado las normas de tránsito.