Cali define límites de altura de edificios en el centro ante restricciones aéreas

Ante las restricciones en la altura de las edificaciones en el centro de Cali por la cercanía a la Base Aérea, la Alcaldía y la Fuerza Aeroespacial Colombiana trabajan en la formulación del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT), para definir los límites de construcción.

Actualmente, la legislación urbanística y la normativa aeronáutica regulan el desarrollo de construcciones en zonas cercanas a aeródromos, como la Escuela Militar Marco Fidel Suárez, lo que hace necesaria la coordinación entre las partes.

En las últimas horas se realizó la primera mesa de trabajo, con el objetivo de garantizar un desarrollo urbano acorde con la realidad del territorio.

Durante el encuentro se señaló que la ciudad no tiene espacio para seguir expandiéndose horizontalmente, por lo que el modelo propone el crecimiento en altura como estrategia. Sin embargo, este desarrollo dependerá de la aprobación de criterios militares y aeronáuticos.

“El resultado de estas mesas, que esperamos sean tres o cuatro, es llegar a un acuerdo para definir las alturas que se pueden desarrollar alrededor de esta superficie limitadora de obstáculos, que son cuatro kilómetros alrededor de la Base Aérea y que vaya en concordancia tanto con la normatividad urbanística como con la aeronáutica y de seguridad nacional”, indicó Alexandro Banda Rodríguez, subdirector de Planificación del Territorio de Cali.

Los representantes manifestaron su buena disposición para llegar a un acuerdo y trabajar hacia un modelo urbanístico que beneficie a los caleños y respete la normativa de seguridad aérea, aeronáutica y militar.

“Es un compromiso de la Fuerza Aeroespacial Colombiana participar activamente, estar atentos a los requerimientos del Distrito y propiciar una conversación técnica que garantice el cumplimiento de la norma, pero que también brinde las claridades necesarias para el desarrollo del POT que necesita Cali”, afirmó el Brigadier General Óscar Mauricio Gómez Muñoz, director de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez

El Distrito proyecta tener definidos los límites de construcción para abril de 2026 y presentar el POT al Concejo a mediados de año.