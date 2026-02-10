Babilla del humedal Lago de la Babilla será trasladada desde Cali al Pacífico colombiano

Una babilla de casi dos metros que vivía en el humedal Lago de la Babilla del barrio Ciudad Jardín, en el sur de Cali, será trasladada al Pacífico colombiano en los próximos días como parte de un proceso de manejo ambiental.

El reptil fue llevado al Hogar de Paso del Dagma, donde especialistas revisan su estado de salud antes de su liberación en una zona rural de Buenaventura, junto a otras babillas, boas y animales silvestres rescatados.

La autoridad ambiental explicó que estos reptiles no son propios de humedales urbanos y que su presencia se debe, en muchos casos, a liberaciones hechas por personas en el pasado. Esto ha generado una sobrepoblación que afecta el equilibrio del ecosistema y aumenta el riesgo de encuentros con visitantes.

El traslado busca proteger, según el Dagma, tanto a la fauna como a la comunidad, permitiendo que los animales vivan en un entorno natural y reduciendo situaciones de peligro en espacios recreativos de la ciudad.

#ATENCIÓN 📍El reptil, de casi dos metros, hace parte de un grupo de babillas, boas y otros animales silvestres que serán liberados en zona rural de #Buenaventura pic.twitter.com/nQn97UxZiV — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) February 10, 2026

“El traslado de estos animales al Pacífico garantiza que puedan cumplir su ciclo biológico en un entorno correcto, reduciendo el riesgo de interacciones peligrosas en zonas recreativas”, puntualizó Andrés Posada, líder del Centro de Atención y Valoración de Fauna y Flora Silvestre del Dagma.

“Por su tamaño puede afectar a los guatines, a las iguanas, podría atacar a algún perro pequeño o morder a algún niño”, advirtieron desde la autoridad ambiental.

Recomendaciones para quienes visitan el humedal

• No alimentar animales silvestres, incluidas las babillas.

• Mantener a las mascotas con correa y alejadas del espejo de agua.

• Respetar la señalización y las distancias de seguridad.

• Seguir las indicaciones de los guarda-humedales.