Dos presuntos integrantes de Los Shotas fueron capturados en operativos en el Valle
Capturaron en Buenaventura a alias ‘H’, señalado cabecilla de la estructura criminal, y a alias ‘Yilmar’, quien figuraba en el cartel de los más buscados en Chocó.
Las autoridades asestaron un nuevo golpe contra la estructura criminal Los Shotas en Buenaventura con la captura de alias ‘H’, señalado cabecilla de esa organización, y de alias ‘Yilmar’, presunto enlace de la banda y quien figuraba en el cartel de los más buscados en el Chocó.
De acuerdo con la información oficial, alias ‘H’ es investigado por su presunta participación en hechos de homicidio y en extorsiones dirigidas a comerciantes y empresarios del sector turístico en el corregimiento de Juanchaco.
Sobre este caso, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, señaló: “Alias ‘H’ es señalado de generar homicidios, pero además extorsión a los comerciantes y a los empresarios del turismo en el corregimiento Juanchaco”.
Por su parte, la comandante de la Policía Valle, general Sandra Rodríguez, indicó que “este actor criminal fue puesto a buen recaudo por los delitos de homicidio agravado y calificado, concierto para delinquir y extorsión”.
Las autoridades también informaron que alias ‘H’ ya había estado en prisión y registraba antecedentes por hurto.
Además, sería una persona cercana a alias ‘Yilmar’, quien es señalado de traficar armas desde Buenaventura hacia el Chocó y de participar en actividades de extorsión en Juanchaco.
La gobernadora explicó que “alias ‘Yilmar’ es una persona del departamento de Chocó y estaba unido al ELN, a una organización criminal que le delinquía al ELN”.
Según la Policía, este hombre estaría vinculado a un grupo delincuencial conocido como Los Mexicanos, con presencia en el municipio de Quibdó.
En relación con su captura, la general Rodríguez agregó: “Esta captura de alias ‘Yilmar’ se da después de cinco años de él estar por fuera del departamento del Chocó y apoyaba al grupo delincuencial Los Shotas, específicamente con la extorsión en Juanchaco”.