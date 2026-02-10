Arrojan la cabeza de un hombre a una carretera nacional del norte del Valle - Redes Sociales

Las autoridades investigan el macabro hallazgo de una cabeza humana en la vía Panorama, carretera nacional que comunica el norte del Valle del Cauca, a la altura del municipio de La Unión.

Según el reporte policial, los uniformados llegaron de inmediato al lugar, acordonaron el sector y activaron los protocolos judiciales, en coordinación con la Fiscalía, para adelantar los actos urgentes, establecer la identidad de la víctima y esclarecer las circunstancias del crimen.

“Se desplegó personal de Policía Judicial y se avanza en las investigaciones para determinar los responsables y ubicar el resto del cuerpo”, confirmó la Policía Valle.

De manera preliminar, se presume que la víctima podría corresponder a un joven identificado como Óscar Daniel Londoño; sin embargo, esta información se encuentra en proceso de verificación por parte de Medicina Legal.

Entre tanto, continúan los operativos de búsqueda en el norte del departamento, mientras las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que suministre información que permita avanzar en el esclarecimiento de este hecho.