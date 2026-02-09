Un colombiano entra al top 20 de las productoras más influyentes de Latinoamérica

Colombia continúa afianzándose como uno de los mercados más dinámicos del entretenimiento en vivo en Suramérica. El más reciente ranking de Pollstar, la revista especializada en música en directo, ubicó a Iguana Producciones en el puesto 16 entre las productoras más influyentes de Latinoamérica, consolidando la presencia del país en la industria regional.

Empresario colombiano Jorge Tom CORTESIA JAQUE Ampliar

La compañía, fundada en Chile en 2013 por el empresario colombiano Jorge Tom, evolucionó de la organización de fiestas independientes a una operación de escala continental.

Hoy gestiona cerca de 20 shows anuales en el Movistar Arena de Santiago, produce festivales como Fonda Doña Florinda, Vibra Fest y SuperFestival, y ha llevado a escenario conciertos de gran formato con artistas como Arcángel, Jay Wheeler y Silvestre Dangond.

La expansión hacia Colombia ha sido determinante en este crecimiento. Iguana ha tenido presencia en eventos emblemáticos como el Carnaval de Barranquilla y la Feria de las Flores, además de producir conciertos recientes que fortalecen su posicionamiento en el país.

Las cifras respaldan su ascenso: más de 600.000 boletas vendidas al año, más de 2.000 shows realizados y una facturación superior a los 15 millones de dólares. Estos indicadores explican su ingreso al top 20 de Pollstar y su presencia en la misma lista que los principales jugadores de la región.

Paralelo al negocio del entretenimiento, Jorge Tom ha diversificado su portafolio con la llegada a Colombia de la franquicia gastronómica argentina La Cabrera, integrando experiencias de música y gastronomía bajo un mismo modelo empresarial.

De cara a 2026, Iguana Producciones proyecta una nueva fase de expansión: ocho fechas en el Movistar Arena de Bogotá, giras en Medellín y Cali, y un reforzamiento de eventos masivos que consolidan su apuesta por un ecosistema que combina música, gastronomía y presencia regional.