Técnico de Millonarios entrega fechas tentativas para el regreso a las canchas de Mackalister Silva

La era Fabián Bustos comenzó en Millonarios con un empate 0-0 frente al Deportivo Cali en Palmaseca. Si bien el cuadro bogotano sigue sin ganar en estas primeras cinco fechas de la Liga Colombiana, sí mostró una mejoría a nivel defensivo y el trabajo del nuevo entrenador ilusiona a los hinchas de cara al futuro.

Fabián Bustos acudió a su primera rueda de prensa post-partido y se mostró emocionado por lo que pudo mostar el equipo en Palmaseca, teniendo en cuenta que ha tenido contadas sesiones de trabajo.

Balance del partido Cali vs Millonarios por Liga Colombiana

“Me gustaron algunas cosas, jugamos el lunes, el martes recuperación, el miércoles había jugadores que no podían entrenar para lo táctico. Trabajamos entre jueves, viernes y un poco el sábado y me gustó porque la aplicación que tuvieron fue muy buena”, sentenció.

Claro está que el argentino manifestó estar consciente de que hay todavía muchas cosas por corregir, pero por ahora van por buen camino: “Más allá de las pocas sesiones de entrenamiento, el equipo entendió la idea, nos faltó más fluidez y tomar decisiones de ser más profundos por afuera, porque por dentro estábamos más mano a mano. Las más claras las tuvimos nosotros, no muchas, es verdad”.

Finalmente, advirtió que es necesario “seguir construyendo y creciendo”, debido a que el plantel de futbolistas”ya me desmotraron que pueden". Como prueba de lo anterior, lo visto frente al Cali: “Habían jugado dos partidos de local antes de nosotros, convirtieron tres goles en cada partido y ahora no tuvieron, por la aplicación de los chicos, ninguna opción clara”.

Fechas tentativas para el regreso a las canchas de Mackalister Silva

Fabián Bustos también se refirió al regreso a las canchas del capitán David Mackalister Silva, quien no suma minutos con Millonarios desde el partido frente a Junior de Barranquilla,

“Macka está muy bien. Creería que el lunes se pone a la par de los compañeros, o sea empezar a entrenar. No creo que esté para el día miércoles, pero vamos a ver si para el fin de semana lo está”, detalló el técnico argentino.

En este orden de ideas, el experimentado mediocampista no será convocado para el partido del miércoles 11 de febrero ante Águilas Doradas en El Campín, pero entraría en consideración de cara al compromiso del sábado 14 frente a Llaneros.

Vea acá la rueda de prensa completa de Fabián Bustos