“Un presidente como Gustavo Petro, podría ser fórmula vicepresidencial”: Roy Barreras

Desde Pereira, en una rueda de prensa, el candidato y exembajador del Reino Unido, Roy Barreras, sorprendió al sugerir que el presidente Gustavo Petro podría acompañarlo como su fórmula vicepresidencial si él resulta elegido en las elecciones de 2026.

Además, el candidato aseguró que, desde el punto de vista legal, Petro no tiene inhabilidades ni impedimentos para “ocupar la Vicepresidencia” en un eventual gobierno suyo, lo que abriría la posibilidad de integrar al actual mandatario en su fórmula electoral.

“Sería buena una fórmula vicepresidencial de izquierda, progresista, auténtico, caribe, que le guste bailar, que tenga una buena relación con los Estados Unidos ahora y que le duelan los pobres (...), para que no se sorprendan, un presidente de la República como Gustavo Petro podría ser fórmula vicepresidencial”, dijo Barreras en la rueda de prensa.

#POLÍTICA “Un presidente de la República, como Gustavo Petro, podría ser fórmula vicepresidencial”: Esta fue la propuesta del candidato presidencial, Roy Barreras, quien planteó que, "el actual mandatario podría aspirar a la Vicepresidencia en caso de que él gane las elecciones… pic.twitter.com/IpAu9vInV6 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 7, 2026

Presidente Gustavo Petro dejo claro que no votará por Roy Barreras en la consulta

El presidente Gustavo Petro, por su parte, ha dejado claro a través de su cuenta en X que no votará por la consulta de Barreras y que en la primera vuelta de las presidenciales apoyará otras opciones y se enfocará en el cambio del Congreso.

“No me pongan en estas, amigos, yo no voy a votar consulta, voy a votar por cambiar el Congreso que hace las leyes. En primera vuelta volveré a votar”.