Santander alcanza cifra histórica en exportaciones: 465 millones de dólares en 2025

Bucaramanga

Santander cerró 2025 con la cifra más alta de exportaciones No Minero Energéticas (NME) registrada hasta ahora: 465 millones de dólares. El monto supera el anterior récord, logrado en 2021, cuando las ventas externas alcanzaron los 421 millones de dólares.

El balance no solo es histórico por el valor absoluto, sino también por su ritmo de crecimiento. De acuerdo con la información entregada por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, el departamento registró un aumento del 40% en sus exportaciones NME con respecto a 2024, una expansión importante en el comercio internacional de productos santandereanos.

¿Qué es lo que más está exportando Santander?

El impulso de exportación provino principalmente del sector agropecuario. El café se mantiene como el producto líder, mientras que el cacao ocupa el segundo lugar con una participación muy cercana, siendo ambos los grandes jalonadores del aumento exportador.

Top 5 productos exportados

Café, té, yerba mate y especias: $86.462.496,40. Variación: 64%. Participación: 19%

Variación: Participación: Cacao y sus preparaciones: $86.411.376,99. Variación: 124%. Participación: 19%

Variación: Participación: Animales vivos $70.171.562,59. Variación: 118% Participación: 15%

Variación: Participación: Carne y despojos comestibles: $54.790.772,74. Variación: 50%. Participación: 12%

Variación: Participación: Frutas; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías: $51.362.567,67. Variación: -8%. Participación: 11%

Estados Unidos sigue primero como destino de exportación, pero China gana peso

Aunque Estados Unidos continúa como el principal socio comercial, el mapa exportador santandereano muestra una diversificación hacia mercados de Asia y Medio Oriente, entre ellos Egipto, Malasia, China e Irak, además de países de América Latina.

En este contexto, China se consolida como un destino más estratégico, especial por el tipo de producto que está comprando al departamento. Según las cifras presentadas, Santander exportó a China cerca de 30,8 millones de dólares, y lo más relevante de esa cifra, es que el 95% de lo que se envía a ese país corresponde a carne, mientras que el 5 % restante está relacionado con grasas y aceites.

Este dato evidencia que el mercado chino se ha convertido en un comprador clave para el sector cárnico santandereano, ubicando a Santander en el top 3 de los departamentos que más exportan este producto a este país.

Del 100% de lo que exporta Santander, el 68% son exportaciones No Minero Energéticas

En general, el valor total exportado en 2025 fue de $685 millones de USD. Santander se ubica en la posición 11 del ranking 2025, con 1,8% de participación total nacional.