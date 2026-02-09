El Museo de Arte Moderno de Bucaramanga cumple años. Así lo va a celebrar

Bucaramanga

El Museo de Arte Moderno de Bucaramanga abre una programación especial de aniversario con exposiciones, talleres y experiencia, para conmemorar 37 años de servicio museal, artístico y cultural, y lo hace con el lanzamiento de diversas actividades que se extenderá durante todo un mes, dedicada al arte, la creación y el encuentro con la comunidad.

La celebración inicia con una recopilación audiovisual inspirada en el estilo del cineasta Wes Anderson, que propone un recorrido por la esencia del museo, sus espacios y la energía creativa que lo define como institución cultural en la ciudad.

“Esta pieza marca el punto de partida de una agenda conmemorativa que busca acercar al público al arte contemporáneo desde experiencias diversas y participativas”, comunicaron desde el Museo de Arte Moderno.

Durante el mes de aniversario, el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga ofrecerá exposiciones, talleres, eventos, mediaciones y otras actividades culturales que invitan a la reflexión y a la apropiación del museo como un espacio vivo, abierto a nuevas lecturas y formas de interacción.

Desde la institución se destacó el agradecimiento a artistas, públicos, aliados y equipos de trabajo que han hecho posible el recorrido del museo a lo largo de estos 37 años. La nueva etapa, señalan, representa una invitación a seguir construyendo colectivamente un museo diverso, dinámico y en constante transformación, reafirmando su compromiso con el desarrollo cultural de Bucaramanga y la región.