Santander alcanza cifra histórica en exportaciones: 465 millones en 2025

Bucaramanga

Santander cerró 2025 con la cifra más alta de exportaciones registrada hasta ahora: 464 millones de dólares, un resultado que marca un hito en la historia económica del departamento. El monto supera ampliamente el anterior récord, logrado en 2021, cuando las ventas externas alcanzaron los 421 millones de dólares.

El balance no solo es histórico por el valor absoluto, sino también por su ritmo de crecimiento. De acuerdo con la información entregada, el departamento registró un aumento del 40 % en sus exportaciones con respecto a 2024, una expansión significativa en el comercio internacional de productos santandereanos.