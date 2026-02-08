Dos subintendentes de la Policía fueron asesinados en Anorí, Antioquia

Anorí, Antioquia

La Policía Nacional confirmó el homicidio de los subintendentes Hugo Armando Castaño Morales y Melquiades de Jesús Arismendy Pérez, en hechos ocurridos en el municipio de Anorí, en el nordeste de Antioquia.

A través de un comunicado oficial, la autoridad informó que los policías, integrantes de la patrulla de vigilancia, fueron atacados mientras cumplían sus labores de control y verificación en establecimientos comerciales del municipio.

La Policía informó que activó todas sus capacidades investigativas, operativas y de inteligencia para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

La institución rechazó de manera categórica el atentado que acabó con la vida de los uniformados, calificándolo como un hecho criminal que enluta a la Policía Nacional y al país.

“Rechazamos de manera contundente y categórica estos actos criminales que apagaron la vida de dos de nuestros compañeros, policías que, como miles en todo el país, salieron de sus hogares con dignidad y vocación de servicio para cumplirle a Colombia”, expresó el General William Oswaldo Rincón, director de la Policía Nacional.

La Policía Nacional expresó su solidaridad con las familias, amigos y compañeros de los uniformados asesinados, y aseguró que honrará su memoria y su servicio dentro de la entidad.