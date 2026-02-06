Convocatoria de trabajo Registraduría, sueldo de 1 millón por 10 días de trabajo: requisitos y más

Colombia se prepara para vivir la primera contienda electoral de 2026, que se llevará a cabo el próximo 8 de marzo, cuando los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir a los senadores y representantes a la Cámara que conformarán el Congreso de la República a partir del 20 de julio.

En el marco de esta jornada, la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció la apertura oficial de una convocatoria laboral a nivel nacional para seleccionar personal supernumerario que apoyará el desarrollo del proceso electoral.

Convocatoria de supernumerarios: ¿en qué consiste?

A través de su sitio web oficial, la Registraduría informó que el proceso busca garantizar una ejecución eficiente y ordenada de las elecciones al Congreso y de las consultas presidenciales previstas para la misma fecha.

“El objetivo es contar con personal capacitado que apoye las labores administrativas necesarias para llevar a buen término el proceso electoral”, explicó la entidad en una circular oficial.

Los seleccionados serán vinculados bajo el cargo de supernumerario auxiliar administrativo, con una contratación temporal que irá del 3 al 12 de marzo de 2026.

Fechas de inscripción y departamentos habilitados

La inscripción estará disponible durante tres días, organizados por grupos de departamentos:

Grupo A – 4 de febrero: Atlántico, Boyacá, Cesar, Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima, Cauca, Caquetá y Guaviare.

Atlántico, Boyacá, Cesar, Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima, Cauca, Caquetá y Guaviare. Grupo B – 5 de febrero: Bogotá D.C., Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Casanare, Meta, Magdalena y Putumayo.

Bogotá D.C., Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Casanare, Meta, Magdalena y Putumayo. Grupo C – 6 de febrero: Amazonas, Bolívar, Córdoba, Huila, San Andrés y Providencia, Valle del Cauca, Vichada, Arauca, Chocó, Guainía, La Guajira, Sucre y Vaupés.

Funciones del cargo de supernumerario

Las personas seleccionadas deberán desempeñar labores administrativas, entre ellas:

Atención a usuarios internos y externos.

Trámite y gestión de documentos.

Organización y archivo de información institucional.

Apoyo a procesos administrativos de las dependencias asignadas.

Cumplimiento de otras funciones asignadas por la Registraduría, según las necesidades del proceso electoral.

Trabajo en Registraduría: Cuánto es el salario

La asignación salarial mensual del cargo es de $3.159.770, sin embargo, el pago será proporcional al tiempo trabajado, ya que la vinculación será por 10 días.

De acuerdo con el cálculo oficial, el salario aproximado a devengar será de $1.019.280, correspondiente al periodo comprendido entre el 3 y el 12 de marzo de 2026.

Requisitos para postularse

Para participar en el proceso, los aspirantes deben cumplir como mínimo con los siguientes requisitos:

Ser colombiano.

Tener más de 18 años.

Contar con cédula de ciudadanía.

Poseer título de bachiller.

Tener definida la situación militar.

Además, no podrán inscribirse personas que tengan vínculos de parentesco con funcionarios de la Registraduría o con candidatos inscritos para las elecciones del Congreso 2026.

Paso a paso para inscribirse

La inscripción se realiza únicamente a través del sitio web oficial de la Registraduría, mediante un formulario gratuito que debe diligenciarse en un máximo de 20 minutos. La entidad reiteró que no se requieren intermediarios ni pagos para participar en la convocatoria.