Por reajustarse el salario, el exalcalde de Córdoba, Quindío deberá pagar 14 millones por sanción

Por extralimitación en el ejercicio de sus funciones, la Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión por tres meses en el ejercicio de su cargo, al entonces alcalde de Córdoba, Quindío, Jhon Jairo Pacheco Rozo en el periodo 2020-2023.

En el fallo de primera instancia, el ministerio público señala que el alcalde para la época de los hechos expidió un decreto mediante el cual reajustó su propio salario y el subsidio de alimentación de los funcionarios del ente municipal para la vigencia 2022, sin que fuera aprobado por el concejo municipal, autoridad administrativa territorial facultada para aprobar dicho reajuste salarial.

La sanción deberá convertirse en multa, que en este caso supera los $ 14 millones, deberá ser pagada a favor del municipio de Córdoba, Quindío, con destino a programas de bienestar.

La conducta fue calificada por la Procuraduría General de la Nación como falta grave realizada título de culpa grave.

Cabe aclarar que contra esta decisión procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de servidores Públicos de Elección Popular.

No es la primera vez que el exalcalde esta involucrado en investigaciones disciplinarias por parte de la Procuraduría.