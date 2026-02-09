¿Por qué se celebra el Día del Periodista en Colombia? Historia de más de 300 años

A lo largo de la historia de Colombia, el periodismo ha tenido un rol preponderante en la formación y desarrollo del país.

Durante décadas, los y las periodistas de Colombia han sido los encargados de informar, documentar, vigilar las entidades del poder y hacer memoria de todos aquellos hechos que merecen perdurar en la opinión pública.

Es por esto por lo que este lunes 9 de febrero se conmemora a nivel nacional el Día del Periodista.

¿Por qué se celebra el Día del Periodista en Colombia?

Pese a que el Día Internacional del Periodista se conmemora el 8 de septiembre, a causa del asesinato del periodista checo Julius Fucik a mano de los soldados nazis en 1893, Colombia —al igual que otros países— tiene su propia fecha.

De acuerdo con la página web de la Alcaldía de Bogotá, en Colombia se celebra el Día del Periodista todos los 9 de febrero, puesto que en 1971 se fundó el primer periódico de Bogotá.

Este medio de comunicación se llamó Papel Periódico de la Ciudad de Santafé de Bogotá y estaba dirigido por Manuel del Socorro Rodríguez de quien la Alcaldía de Bogotá menciona que era amigo del virrey José Manuel de Ezpeleta.

Rodríguez en aquel momento ejercía como bibliotecario público de la que hoy es la Biblioteca Nacional. El periódico escribía principalmente sobre temas de actividad política de España y acontecimientos militares, detalles de la vida cotidiana en la colonia.

¿El Día del Periodista es el 9 de febrero o el 4 de agosto?

Por otra parte, en Colombia existen oficialmente dos fechas en las que se conmemora la labor del periodista y del comunicador.

A diferencia del 9 de febrero, la segunda fecha está relacionada con un homenaje a la publicación realizada por Antonio Nariño sobre los Derechos del Hombre en 1794 y se nombró el Día del Periodista y Comunicador.

La designación de esta fecha está estipulada en la ley 1016 del año 2006.

