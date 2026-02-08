Murió el periodista y escritor Raúl Ospina Ospina, referente cultural de Boyacá y Chiquinquirá

El periodista, escritor e historiador Raúl Ospina Ospina falleció en la madrugada de este 8 de febrero de 2026 en Bogotá, a los 82 años, debido a complicaciones de una cirugía practicada hace un mes.

El autor, nacido en Ortega (Tolima) el 17 de junio de 1943 y radicado en Boyacá desde 1963, llevaba una semana en cuidados intensivos y falleció hacia las 6:30 de la mañana en un centro asistencial de la capital del país.

Ospina Ospina dedicó cerca de 46 años al periodismo y la literatura. En junio de 2016 decidió retirarse definitivamente del ejercicio periodístico para concentrarse en la escritura. Durante su trayectoria publicó más de 15 obras, entre poemarios, novelas y libros de cuento, y obtuvo reconocimientos como el concurso departamental de cuento de Boyacá en 1982 y el Concurso Nacional Prensa Nueva en 1986. Además, fue presidente de la Fundación Cultural «Jetón Ferro», organizadora del Encuentro Internacional de Escritores de Chiquinquirá desde 1982, y fundador del Consejo Editorial de Autores Boyacenses (CEAB).

Su trabajo cultural y periodístico le valió múltiples distinciones locales, regionales y nacionales, entre ellas la Orden del Roble —máxima condecoración de Boyacá— y el reconocimiento como Periodista del Año en 2011.

La Secretaría de Educación de Boyacá lamentó su fallecimiento y destacó su aporte a la radio boyacense, la promoción de la literatura y la formación de procesos culturales en el departamento. Autoridades y comunidad cultural expresaron condolencias a su esposa, Teresa Gil Zapata, familiares, colegas y amigos.