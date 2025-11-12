Imputan por fraude procesal al exrector de la Uniautónoma Ramsés Vargas y cinco exdirectivos más

La Fiscalía imputó a seis exdirectivos de la Universidad Autónoma del Caribe, entre ellos el exrector Ramsés Vargas, por el delito de fraude procesal.

El proceso tiene como víctimas a la señora Silvia Gette y a la Universidad Autónoma del Caribe, debido a presuntas irregularidades en elecciones y nombramientos efectuados mediante actas que, según la investigación, presentaban inconsistencias y falsedades. Dichos documentos fueron posteriormente inscritos ante el Ministerio de Educación Nacional.

Elección cuestionada

Según la fiscal 32 seccional de la Unidad de Patrimonio Económico, Betzaida Guerra Martínez, el vicerrector Mariano Romero era quien “debía asumir la suplencia” ante la ausencia de la entonces rectora en propiedad Silvia Gette, quien en su momento se encontraba ausente.

Sin embargo, esto no ocurrió y en su lugar, el Consejo Directivo se reunió y eligió a Ramsés Vargas, a pesar de que presuntamente no era suplente ni había sido designado como tal por su padre, Eduardo Vargas Osorio, miembro de la junta directiva de la institución.

“De acuerdo a la investigación realizada, Vargas Lamadrid no reunía los requisitos estatutarios para ocupar el cargo de rector, pero aun así fue nombrado, configurándose así a juicio de la Fiscalía las conductas que dieron origen a la imputación por fraude procesal contra los integrantes de ese Consejo Directivo”, dijo el ente acusador.

¿Quiénes son los imputados?

Los imputados son Paul Eduardo García Visbal, Arturo González Peña, Graciela Martínez de Granadillo y Mariano de Jesús Romero Ochoa; mientras que en contumacia fueron vinculados Ramsés Jonas Vargas Lamadrid y Tamid Turbay Echeverría.