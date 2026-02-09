🔴EN VIVO | Presentación de Bad Bunny en Super Bowl 2026: Show de medio tiempo, reacciones y más

En desarrollo...

La NFL confirmó que Bad Bunny será el artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, uno de los eventos televisivos con mayor audiencia a nivel mundial.

El cantante puertorriqueño se presentará este 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California, durante la gran final del fútbol americano profesional, en una apuesta clara por la diversidad musical y cultural.

La elección del intérprete de éxitos globales marca un momento significativo para la historia del Super Bowl, al consolidar la presencia de la música latina en un escenario tradicionalmente dominado por artistas angloparlantes.

Bad Bunny se suma así a la lista de figuras que han encabezado el halftime show, llevando el español y los ritmos urbanos a millones de hogares en todo el mundo.

Últimas noticias:

