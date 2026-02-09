La consulta del Frente por la Vida no es de izquierda, es del progresismo: precandidato Roy Barreras

La consulta del Frente por la Vida no es de izquierda,es de centro-progresismo: Roy Barreras

El precandidato presidencial Roy Barreras afirmó en en Sin Anestesia que la salida del senador Iván Cepeda de la contienda fue producto de una actuación que calificó como ilegal, y señaló como responsable directo al abogado Holman Ibáñez, vinculado a la oficina del jurista Abelardo de la Espriella.

Según Barreras, la exclusión de Cepeda impidió que se realizara una consulta conjunta previamente acordada, la cual aseguró, habría permitido resolver de manera definitiva la unidad del progresismo, un sector que, insistió, va más allá de la izquierda tradicional.

El precandidato explicó que el plan inicial contemplaba una consulta entre él e Iván Cepeda para llegar unidos a la jornada electoral. Sin embargo, afirmó que la intervención jurídica terminó por bloquear ese escenario y alterar el equilibrio de la competencia política.

A su juicio, esta situación afectó no solo a un candidato, sino a un sector amplio del electorado progresista que esperaba una alternativa unificada.

Le puede interesar; Consultas, Iván Cepeda y más: los temas de Roy Barreras en Sin Anestesia de La Luciérnaga

La consulta del Frente por la Vida no es de izquierda: Roy Barreras

El precandidato RoyBarreras fue enfático en aclarar que la consulta del Frente por la Vida no corresponde a una consulta de izquierda. Recordó que ese sector ya realizó su proceso interno en octubre y que la consulta actual responde a un Frente Amplio.

En ese espacio, explicó, convergen sectores del centro político, liberales, independientes, miembros del Partido de la U, ciudadanos sin filiación partidista, así como poblaciones como desempleados, trabajadores informales y mujeres cabeza de hogar.

Por otro lado, Roy convocó a los ciudadanos a participar el 8 de marzo, con el objetivo de derrotar lo que denominó la consulta uribista. No obstante, aclaró que este Frente Amplio no incluye al presidente Gustavo Petro.

Le recomendamos: “Soy médico, dedicaré 4 años a sanar las heridas de Colombia”: Roy Barreras sobre su candidatura

Presidente Petro no votará en la consulta del Frente por la Vida

Barreras subrayó que el jefe de Estado ha pedido públicamente que no se vote en esa consulta, postura que dijo respetar y comprender, especialmente tras la exclusión del candidato de la izquierda.

El precandidato reconoció que el presidente Petro tiene derecho a defender a su candidato y a su partido político. Sin embargo, aclaró que él no se considera de izquierda, sino un liberal socialdemócrata de centro, y reiteró que su apuesta política se ubica en el centro izquierda.

“Tiene toda la razón el presidente Petro, yo no soy de izquierda, soy liberal demócrata de centro, pero tiene derecho a que, si le quitan el candidato de la izquierda, a no pedir el tarjetón” afirmó.

Barreras sostuvo que Iván Cepeda representa a la izquierda, mientras que él encarna al centro, y que ambos sectores debían coexistir dentro de un proyecto amplio.

“La mayoría no quiere un país dividido”, afirma Barreras

Finalmente, Roy Barreras citó encuestas recientes para argumentar que Colombia no está polarizada en dos mitades iguales. Según dijo, mientras un 30 % se ubica en cada extremo ideológico, existe un 40 % mayoritario que no quiere un país fracturado.

“Ese segmento, aseguró, está compuesto por ciudadanos de centro y sectores moderados que buscan consensos y estabilidad, y que, a su juicio, representan el verdadero núcleo del progresismo en Colombia" afirmó Barreras.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: