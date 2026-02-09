Fotomultas en Cali reavivan el debate entre control vial y cultura ciudadana

Cali

Un video en redes sociales, en el que se observa a conductores respetando el semáforo en la Autopista con calle 52, en Cali, tras la reciente instalación de una cámara de fotomultas en ese punto, reavivó la discusión sobre el impacto de estos dispositivos en el comportamiento vial.

La persona que grabó las imágenes que se viralizaron señala que la escena deja en evidencia que muchos caleños cumplen las normas de tránsito “a la fuerza”.

#Movilidad La instalación de una cámara de fotomultas en la Autopista con calle 52 ha hecho que más conductores en Cali respeten el semáforo. Vecinos del sector aseguran que esto también ha contribuido a reducir los accidentes. ¿Qué opinas de las fotomultas en la ciudad? pic.twitter.com/ASNrIyAAih — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) February 8, 2026

El secretario de Movilidad de Cali, Sergio Moncayo, defendió el uso de estos sistemas y aseguró que los equipos de fotodetección ayudan a prevenir accidentes. Además, explicó que están enlazados con la Policía, lo que permite apoyar labores de seguridad, como la detección de placas duplicadas y vehículos involucrados en casos de hurto.

“Las cámaras de fotodetección hacen que las personas respeten los semáforos, que las personas conduzcan a la velocidad adecuada, que son 50 km en vías principales y 30 km en vías arterias. Esto ha logrado disminuir la accidentalidad notablemente en la ciudad. Además, venimos trabajando también con la Secretaría de Seguridad y Justicia, donde ellos en su centro de comando y control de la policía”, señaló.

Entre los conductores también hay posturas divididas, pues mientras unos consideran que las fotomultas son molestas y que deberían reducirse, priorizando la inversión en el mejoramiento de las vías, otros, opinan que estos controles contribuyen a mejorar la cultura ciudadana.