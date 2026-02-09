Anuncian reunión con el Gobierno Nacional para destrabar conflicto de tierras en Bolívar

Valle del Cauca

Tras más de 15 días de bloqueo por el conflicto de tierras entre comunidades campesinas e indígenas en el corregimiento de Ricaurte, municipio de Bolívar, se espera que en los próximos días pueda surgir una salida a la crisis.

El alcalde Julián Muriel, anunció que el próximo 13 de febrero se realizará una reunión con entidades del Gobierno Nacional en la que se presentará una solución a la comunidad campesina que mantiene el bloqueo. -

La principal alternativa en discusión es la reubicación de 69 familias indígenas que ocuparon el predio Guadualito 2, el cual ya había sido entregado en comodato por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) a quienes hoy protestas.

“Ellos se comprometieron a generar unas mesas de trabajo entre la Agencia Nacional de Tierras y la Sociedad de Activos Especiales para poder determinar y presentar una solución con respecto a un predio que cumpla pues con las con los requerimientos necesarios para poder trasladar esta comunidad indígena”, indicó.

El mandatario advirtió que el bloqueo está generando afectaciones económicas y sociales en la región, especialmente en la movilidad de los habitantes, el transporte de carga y el turismo.

“No hemos podido tener durante estos últimos tres fines de semana, la participación o la visita a nuestro corregimiento de Ricaurte que es un uno de los destinos turísticos religiosos más importantes de nuestro Valle del Cauca. Así mismo, se han afectado los diferentes restaurantes, hasta la misma comunidad porque para dirigirse a una cita médica al municipio de Tuluá, deben de dar una vuelta pasando por el municipio Roldanillo y zarzal”, agregó.

Pese a que la administración municipal ha insistido a la comunidad en que haga la reapertura temporal de la vía, los líderes de la protesta reiteraron que no habilitarán el paso mientras no exista una solución concreta al conflicto.