El embalse La Esmeralda abre sus puertas a la III Parada Nacional de Natación en Aguas Abiertas

El docente William, uno de los coordinadores del evento, explicó que esta competencia hace parte del programa de la Federación Colombiana de Natación, el cual incluye diferentes modalidades y disciplinas acuáticas. «La Copa Colombia de Aguas Abiertas se desarrolla con varias paradas en distintos departamentos del país, y en esta ocasión, Macanal tiene el honor de organizar la tercera parada nacional de interclubes, además del campeonato nacional de interligas», señaló.

Las dos primeras paradas del certamen se realizaron en Guatapé, Antioquia, y en Santa Marta, Magdalena. En ambas se llevaron a cabo eventos clasificatorios para competencias internacionales avaladas por la Federación.

En cuanto a la participación, el profesor destacó que existen varias categorías, desde niños de 10 años hasta deportistas máster. «Contamos con categorías infantiles, juveniles y abiertas, que van desde los 10 hasta los 21 años en adelante. También participan los nadadores máster, quienes año tras año se suman a esta disciplina», agregó. Finalmente, la invitación se extiende a los clubes y ligas que aún no se han inscrito, a que realicen su inscripción a través de la página colombiacuática.com. Tienen plazo hasta el día 14 de octubre.