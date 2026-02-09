Bogotá tendrá brigadistas emocionales e impulsará primeros auxilios psicológicos

Este lunes, 09 de febrero, el Concejo de Bogotá aprobó en último debate el proyecto de autoría del concejal Julián Sastoque que busca diseñar y ejecutar una Estrategia Distrital de Primeros Auxilios Psicológicos (PAP), “con protocolos, formación y rutas claras para estabilizar y acompañar a personas en una posible crisis antes de su direccionamiento a atención especializada”.

Puede leer: Crean un diccionario para apoyar la salud mental

Así las cosas, se propuso la creación de un programa de formación masiva y gratuita: cursos teórico-prácticos para brigadistas emocionales, capacitaciones periódicas para funcionarios y primeros respondientes (bomberos, policía, organismos de socorro, docentes y trabajadores de atención social) y oferta abierta a la ciudadanía. Además, contempla un programa de voluntariado para que quienes se formen puedan actuar en sus comunidades, colegios y entornos laborales.

Como parte de la estrategia se definirá un protocolo de actuación —con rutas de atención, redes de apoyo y herramientas de autocuidado— y se creará un repositorio público con manuales y material audiovisual didáctico de acceso sencillo para toda la población.

“Este proyecto busca mejorar y hacer más eficiente la forma en que Bogotá previene y atiende crisis emocionales: desde la normalización del cuidado entre ciudadanos hasta la profesionalización de la primera respuesta en salud mental”, dijo el concejal Sastoque, autor de la iniciativa.

Las acciones se priorizarán en jardines infantiles, colegios oficiales, instituciones de educación superior, parques, estaciones y portales del SITP, así como en entidades y espacios donde confluye la ciudadanía.

Por su parte, el concejal Oscar Ramírez Vahos aseguró que esto es un logro histórico que pone a la salud emocional y al bienestar psicosocial de las personas en el centro de la acción pública.

“Hoy Bogotá da un paso fundamental para que ninguna persona, ni niño, ni joven, ni adulto mayor, se quede sin acceso a atención oportuna, cercana y humana en salud mental. Esta estrategia es una respuesta clara para acompañar y brindar contención y orientación inicial en casos de crisis emocionales de manera inmediata. Además define una ruta de atención efectiva que en muchos casos puede contribuir a salvar vidas, porque las emergencias en salud mental, son por lo general, silenciosas”, dijo el cabildante.

De acuerdo con datos revelados por el concejal, los datos recientes muestran que en Bogotá existe una alta prevalencia de condiciones de salud mental, se han reportado más de 30.000 casos de ideación suicida cada año, 3 de cada 10 ocurre entre adolescentes y jóvenes. El número de consultas en servicios de salud por trastornos de ansiedad y cambios de estado de ánimo aumentaron, hoy superan los dos millones y cerca del 11% de la población bogotana ha sido diagnosticados con depresión alguna vez en la vida.