Crean un diccionario para apoyar la salud mental

La Universidad Javeriana y la Clínica Campo Abierto desarrollaron El Ficcionario, un proyecto editorial que surge del trabajo creativo con personas que atraviesan distintas situaciones relacionadas con la salud mental.

La iniciativa nació en 2019 a partir de espacios de creación en los que, mediante ejercicios creativos, los participantes comenzaron a construir palabras inexistentes en el diccionario de la Real Academia Española (RAE), pero necesarias para expresar emociones, estados y experiencias difíciles de nombrar. Este proceso se desarrolló en articulación con Pensarte.

Ivonne Carolina Gómez, directora de Gestión Cultural de la Universidad Javeriana, explicó en A Vivir Que Son Dos Días cómo fue el proceso de creación de este proyecto, que ya completa más de cinco años de trabajo. A lo largo de ese tiempo, se han recopilado más de 350 palabras creadas colectivamente, pensadas para describir con mayor precisión el sentir de las personas.

Entre las expresiones incluidas en El Ficcionario se encuentran definiciones como:

“Hay que tener mucho cuidado con quién uno se pone a estimprar” y

“Jugvoza: así se escucha toda la gente que tiene vidas muy interesantes”.

El diccionario puede consultarse en línea y corresponde actualmente a la tercera edición de El Ficcionario, una publicación que continúa creciendo año tras año. Cada edición recopila aproximadamente 100 nuevas palabras, todas publicadas de forma anónima, como parte de un ejercicio colectivo de creación, cuidado y expresión alrededor de la salud mental.

