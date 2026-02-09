Bad Bunny le mete sazón, batería y reguetón al Super Bowl

El reguetonero puertorriqueño Bad Bunny montó una fiesta latina en su muy esperada presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de la liga de football americano este domingo en Santa Clara, California.

Benito Antonio Martínez Ocasio derrochó español y latinidad, desde vendimias a un paseo por el barrio hasta una boda, y cerró con un mensaje de unidad, del Norte al Sur de América, en momentos de tensión por la campaña antimigración de Donald Trump.

El presidente, quien siguió el partido desde su residencia de Mar-a-Lago, Florida, saltó de inmediato a las redes sociales para llamar la presentación “una afrenta a la grandeza de Estados Unidos”.

El Conejo Malo arrancó su show con su éxito “Tití me preguntó” y alborotó con un popurrí de sus éxitos “Yo perreo sola” y “Voy a llevarte pa PR” al estadio Levi’s, con espacio para unos 75.000 espectadores, que cambió su grama por una plantación de caña, con carritos de comida, al más puro estilo y sabor latinos.

Vestido de blanco, con una camiseta estilo football americano con el número 64 y OCASIO (el apellido de su mamá) en la espalda, repasó megaéxitos de otros íconos del reguetón, como Tego Calderón, Don Omar y Daddy Yankee, con el propósito de recordarle a la audiencia que estaba escuchando “música de los barrios y los caseríos”.

Mientras recitaba y danzaba, estrellas como Cardi B, Jessica Alba, Young Miko y Pedro Pascal bailaban en la casita que se ha vuelto el escenario de su gira de “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”.

Jíbaros, vendedores, bailarines, campesinos, trabajadores y familias lo acompañaron durante todo el show.

Bad Bunny incluso llevó uno de sus gramófonos para entregárselo a un niño que en las redes sociales fue relacionado erróneamente con Liam Conejo Ramos, un pequeño de raíces ecuatorianas detenido recientemente por la policía migratoria estadounidense.

- Lady Gaga y Ricky Martin entran en acción -

Siguió con versiones cortas de “EoO” y “Mónaco”, que intercaló con un mensaje empoderador al público: “Mi nombre es Benito, y si hoy estoy en el Super Bowl 60 es porque nunca deje de creer en mí, y tú también deberías creer en ti, vales más de lo que piensas”.

Acto seguido, emergió como gran sorpresa la estrella pop estadounidense Lady Gaga, con un vestido azul claro, cantando una versión salsera de su éxito “Die with a Smile”, para dar paso a “Un baile inolvidable” y “Nueva Yol”.

El momento político de la presentación vino de la mano de otro puertorriqueño, Ricky Martin, quien entonó “Lo que le pasó a Hawái”, considerado un himno independentista de Puerto Rico, interrumpida por una explosión con “El apagón”.

La canción de resistencia de la llamada isla del encanto protesta contra los problemas de infraestructura que sufre Puerto Rico, que opera bajo control de Estados Unidos, y para la cual Bad Bunny se encaramó en postes eléctricos.

Tras entonar su agitado “Café con Ron”, el Conejo Malo dijo en inglés “Dios bendiga a América”, y enumeró a todos los países del continente americano, para luego lanzar un balón inscrito con “Juntos somos América” y despedirse con “DTMF”, el éxito que da título a su más reciente álbum.

Al fondo del estadio, donde los New England Patriots y los Seattle Seahawks luchan por la corona de la NFL, rezó la leyenda “Lo único mas poderoso que el odio es el amor”.