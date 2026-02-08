Cuba alerta de falta de combustible para vuelos por sanciones de EE. UU

Las aerolíneas internacionales que operan en Cuba recibieron la alerta de que el suministro de combustible para vuelos está prácticamente agotado, en el marco de un bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos. La medida busca presionar a terceros países para que no suministren crudo a la isla, bajo el argumento de que representa un riesgo para la seguridad nacional estadounidense, según la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 29 de enero.

Cuba, que produce apenas un tercio del combustible que necesita, se ha visto obligada a implementar un plan de emergencia que incluye medidas drásticas: el fin de la venta de diésel al sector privado, reducción de horarios en hospitales y oficinas estatales, y el cierre temporal de hoteles y otros servicios. Las autoridades también han anunciado restricciones al transporte público y a la logística interna, reflejando el impacto directo de las sanciones sobre la ya frágil economía del país.

Panorama a futuro

Analistas internacionales advierten que la presión de EE. UU. podría exacerbar la crisis humanitaria, afectando a sectores vulnerables y aumentando la tensión política en la isla. El gobierno cubano ha insistido en que la situación no solo es consecuencia de limitaciones internas, sino del “asedio económico” que dificulta la adquisición de insumos y energéticos esenciales.