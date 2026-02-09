Aumentan las descargas al embalse de Urrá y se refuerza el llamado a la prevención

La Central Hidroeléctrica Urrá anunció que debió el incremento de los aportes del caudal al embalse, se han incrementado las descargas desde la central hidroeléctrica Urrá. Las lluvias que siguen cayendo sobre la región continúan reflejándose en el comportamiento de las fuentes hídricas.

“Reiteramos a la ciudadanía la importancia de atender las informaciones que emiten los canales oficiales y a seguir con atención las recomendaciones de sus organismos de gestión del riesgo de desastres”.

Según la compañía, se registró un aumento en los aportes de agua a la cuenca que alimenta el embalse, alcanzando un caudal de 1.150 metros cúbicos por segundo.

Ante este incremento, la empresa indicó que las descargas hacia el río han comenzado a elevarse de manera gradual, ubicándose actualmente en 1.021 metros cúbicos por segundo.

Debido a este comportamiento hidrológico, desde la Central Hidroeléctrica URRÁ I se mantiene la alerta roja operativa.

Presidente Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro se volvió a referir a la operación de la hidroeléctrica de Urrá.

Aseguró que todo vertimiento sobre los campesinos es la continuación de un crimen ambiental, e insistió en que el gerente debe renunciar “de inmediato”.

También pidió explicaciones al alcalde de Medellín por imponer la maximización de utilidades de EPM “por encima de la vida del pueblo del noreste antioqueño”.