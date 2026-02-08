Fundaciones de Córdoba hacen llamado para ayudar a afectados por ola invernal: así puede donar

Policía ayuda en rescate de damnificados por invierno en Montería. Foto: cortesía Policía Nacional

La ola invernal sigue causando estragos en varios departamentos y municipios del país.

Cabe recordar que la misma Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó recientemente que los territorios más golpeados son Córdoba, Cauca, La Guajira, Antioquia y Nariño, siendo Córdoba el departamento con mayor número de damnificados, al concentrar más de 33.000 familias.

Fundaciones hicieron llamado para ayudar con donaciones a damnificados en Córdoba

Por lo anterior, varias fundaciones de Córdoba, entre ellas Córdoba Social y Club Rotario, hicieron un llamado a los colombianos para que, por medio de donaciones, puedan ayudar a los miles de damnificados que hay en el departamento tras las inundaciones que ha causado la emergencia climática en la región.

La iniciativa hace parte de la campaña ‘Unidos por Córdoba’.

¿Qué se puede donar?

Las fundaciones, por medio de comunicados, informaron que los siguientes son los productos y materiales que se pueden donar:

Alimentos no perecederos

Agua potable

Implementos de aseo personal

Ropa y calzado en buen estado

Colchonetas y frazadas

Aportes en dinero

Alimentos para animales

¿En dónde se pueden entregar las donaciones?

Según informaron, las donaciones se pueden hacer en el Centro de Convenciones de Montería, para quienes vivan allí, en el horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Para quienes no residan en esa ciudad, las fundaciones publicaron una serie de cuentas bancarias a las que, si usted desea hacerlo, puede colaborar con aportes en dinero.

Las cuentas las relacionamos a continuación:

#ACTUALIDAD | Diferentes fundaciones de Córdoba hicieron un llamado al país para, por medio de donaciones, ayudar a los damnificados en el departamento por la ola invernal que ha dejado miles de afectados en la región.



La iniciativa hace parte de lo que denominaron 'Unidos por… pic.twitter.com/QuDCaJlD8W — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 8, 2026

