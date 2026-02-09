A 20 subió el número de municipios afectados por lluvias en Cauca

Popayán, Cauca. Las intensas lluvias en el departamento del Cauca han provocado afectaciones en 20 municipios, con emergencias por inundaciones, crecientes súbitas y deslizamientos de tierra que comprometen viviendas, vías, cultivos y animales.

Las mayores afectaciones se concentran en la costa pacífica caucana, particularmente en los municipios de Guapi, Timbiquí y López de Micay, donde las crecientes de los ríos han dejado más de 27 mil personas afectadas.

El director de la Oficina de Gestión del Riesgo del Cauca, Wisner Cortés, confirmó que la sala de crisis del departamento se mantiene activa de manera permanente para atender la emergencia invernal.

“Desde nuestra sala de crisis hemos activado los protocolos por inundaciones y movimientos en masa y mantenemos una articulación constante con los alcaldes, los consejos municipales de gestión del riesgo y los organismos de socorro”, explicó el funcionario.

Como parte de la atención a las comunidades afectadas en la costa caucana, la Gobernación del Cauca ha entregado cerca de 47 toneladas de ayudas humanitarias, distribuidas así: 25,6 toneladas en Guapi, 12 toneladas en Timbiquí y 10,6 toneladas en López de Micay.

“Estas ayudas buscan mitigar los efectos de la temporada de lluvias, mientras seguimos evaluando las afectaciones y fortaleciendo la capacidad de respuesta de los municipios”, indicó Cortés

También se reportan afectaciones en los municipios de Balboa, Argelia, San Sebastián, Silvia, Buenos Aires, Suárez, Caldono y Piamonte, donde se han registrado deslizamientos de tierra y obstrucción de vías.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad a evitar zonas inundables, alejarse de ríos y quebradas y reportar emergencias a las autoridades municipales y organismos de socorro.

De acuerdo con el Ideam, la temporada de lluvias se extendería hasta el mes de abril.