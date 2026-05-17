Nuevo Chambacú tiene un amplio y moderno parque infantil con más de 35 atracciones

Risas, carreras, juegos, colores y familias compartiendo volvieron a llenar de vida un espacio que durante años permaneció en abandono. El parque infantil del Nuevo Chambacú abrió oficialmente sus puertas y desde ya se convierte en uno de los escenarios recreativos más grandes, modernos y seguros para la niñez cartagenera.

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Este nuevo componente del Complejo Deportivo Nuevo Chambacú fue concebido por el alcalde Dumek Turbay como un espacio pensado exclusivamente para que niños y niñas puedan jugar, aprender, explorar y compartir junto a sus familias en condiciones dignas, seguras e incluyentes.

La secretaria de Participación y Desarrollo Social, Ana Milena Jiménez, destacó que este escenario representa una apuesta social del alcalde Dumek Turbay por garantizar espacios adecuados para la infancia.

“Sí, esto es una inversión muy importante para los niños y niñas cartageneras, el alcalde mayor Dumek Turbay los ha priorizado porque el derecho al juego es una realidad. Los niños a través del juego desarrollan habilidades motrices, socioemocionales y por supuesto les permite relacionarse de mejor manera”, expresó la funcionaria.

Y agregó: “Por eso es tan importante este espacio de integración familiar. Además, este espacio cuenta con seis zonas que reúnen aproximadamente 35 juegos entre escaladores, rodaderos, columpios y un gran muro de escalar. Tiene todo lo necesario para que ellos estén de una manera súper divertida”.

Un parque pensado para cada edad

El parque infantil fue diseñado para atender diferentes etapas de crecimiento y desarrollo de los niños. Por eso, cada una de sus zonas cuenta con juegos y dinámicas adecuadas según las edades.

Hay espacios destinados para primera infancia y otras áreas dirigidas a niños de mayor edad, permitiendo que todos puedan disfrutar de manera segura.

“A partir de los tres años hasta los 12 años aproximadamente son los juegos. Hay una zona para primera infancia y cada uno de los espacios está dispuesto de acuerdo a las edades. Definitivamente los niños aquí van a tener un lugar y un espacio para divertirse de gran manera”, explicó Ana Milena Jiménez.

Además de los juegos, el parque cuenta con amplias zonas de circulación, cafeterías, espacios verdes y áreas de acompañamiento para padres y acudientes, promoviendo la integración familiar y el disfrute colectivo.

Horarios y acceso

El ingreso al parque infantil será libre y gratuito para toda la ciudadanía.

El espacio funcionará todos los días desde las 4:00 de la tarde, excepto los lunes, jornada destinada para mantenimiento preventivo y conservación de las instalaciones. Sin embargo, cuando el lunes coincida con día festivo, el parque permanecerá abierto y el mantenimiento será trasladado al martes.

“Las personas solamente deben ingresar y la zona va a estar dispuestas para los niños y niñas”, señaló la secretaria de Participación y Desarrollo Social.

Recomendaciones para las familias

La Administración Distrital recuerda que el cuidado y supervisión de los menores corresponde directamente a los padres y acudientes, por lo que los niños deberán ingresar acompañados de un adulto responsable.

“Los padres deben estar atentos a sus hijos. El cuidado y la atención de los niños está a cargo de los padres y acudientes”, indicó Ana Milena Jiménez.

Asimismo, la funcionaria hizo un llamado al cuidado colectivo de las instalaciones y las zonas verdes del parque.

“Estar muy cuidadosos con las zonas verdes, arrojar la basura en las canecas dispuestas para ello. El cuidado del parque nos corresponde a todos y que estas zonas se mantengan así de lindas es un compromiso definitivamente de todos”, manifestó.

El parque contará con personal permanente encargado de supervisar las actividades, orientar a las familias y garantizar el adecuado funcionamiento de cada una de las zonas.

Con la apertura del parque infantil del Nuevo Chambacú, Cartagena suma un nuevo espacio para la recreación, el encuentro familiar y el bienestar de la niñez, consolidando la apuesta del Gobierno distrital por recuperar escenarios públicos pensados para la gente y especialmente para las nuevas generaciones.