19 municipios de Bolívar se reunieron para construir el Plan Territorial de Memoria (PTM)

En Santa Cruz de Mompox, a orillas del río Magdalena, representantes de 19 municipios de Bolívar se reunieron los pasados 6, 7 y 8 de mayo para construir el Plan Territorial de Memoria (PTM) del departamento, una herramienta orientada a recoger, escuchar y materializar las necesidades de memoria de las comunidades en los territorios.

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Este espacio de diálogo, reconocimiento y construcción colectiva se desarrolló en el marco del proyecto Paz con Memoria en el departamento de Bolívar, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) e implementado por Ayuda en Acción Colombia en alianza con el Centro Nacional de Memoria Histórica, y con la participación de la Corporación Colectiva de Comunicaciones Montes de María Línea 21 como socio local estratégico.

El río Magdalena: columna vertebral de la memoria

La propuesta narrativa del PTM Bolívar, «Territorio de agua, raíces y memoria viva», invita a las y los participantes a reconocer el río Magdalena como mucho más que un elemento geográfico: un archivo vivo donde confluyen historias, resistencias, afectaciones y procesos de reconstrucción del tejido social.

En Mompox, esta narrativa cobró vida a través de ejercicios simbólicos, reflexivos y participativos que buscaron conectar las experiencias individuales con las dinámicas colectivas del territorio. En este sentido, como parte de la agenda, se incluyeron espacios de reflexión sobre el río, actividades artísticas y metodologías que permitieron «poner en escena» la memoria desde el cuerpo, la palabra y el encuentro.

Una agenda para escuchar, concertar y construir

Los Planes Territoriales de Memoria (PTM), definidos en la Resolución 057 de 2024, son una metodología de escucha activa y participación comunitaria que permite identificar y responder a las necesidades de memoria en los territorios. Es así como, a través de procesos de concertación y articulación con diversos actores, el Centro Nacional de Memoria Histórica fortalece iniciativas locales y promueve el esclarecimiento de la verdad desde las voces de las comunidades.

El encuentro inició el 6 de mayo con un acto de apertura y un espacio simbólico de compromiso con la memoria territorial. En la emblemática plaza La Concepción de Santa Cruz de Mompox, se llevó a cabo el lanzamiento oficial del proyecto Paz con Memoria en el departamento de Bolívar, una iniciativa que busca contribuir a la reconciliación y la construcción de paz en el territorio. Al acto asistieron representantes de 19 municipios de Bolívar, así como delegados de la Alcaldía, la SAE, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la AECID, Ayuda en Acción y otras instituciones comprometidas con la memoria y los derechos de las víctimas.

Este proyecto tiene como propósito fortalecer las capacidades comunitarias e institucionales para gestionar la memoria histórica, dignificar a las víctimas e incidir en políticas públicas locales. Para ello, se desarrolla a través de cuatro componentes: Fortalecimiento Pedagógico; Protección y uso social de Archivos de Derechos Humanos; Sitios de Memoria; y Plan Territorial de Memoria. La jornada inaugural también incluyó una jornada cultural con un cine bajo las estrellas.

Posteriormente, durante el 7 y 8 de mayo, el proceso se centró en el trabajo colectivo a través de mesas temáticas orientadas al abordaje de componentes clave como archivo, museo, pedagogía, iniciativas de memoria y política pública. Estas mesas permitieron que delegaciones de municipios como Carmen de Bolívar, Magangué, Montecristo y San Pablo, entre otros, dialogaran, priorizaran acciones y construyeran acuerdos para el fortalecimiento de la memoria en sus territorios.

Voces desde el territorio

Entre las voces que resonaron con mayor fuerza durante las jornadas de trabajo colectivo estuvo la de integrantes de organizaciones de base como la Asociación de Mujeres Tejedoras de Futuro por la Paz, quienes han convertido la memoria en un instrumento de sanación y resistencia. Pabla Osorio, una de sus representantes, expresó el significado profundo que tuvo el proceso vivido en Mompox: “Participar de estos eventos es renacer, es compartir e intercambiar saberes para que nuestras memorias queden consignadas en este Plan Territorial de Memoria”.

La dimensión institucional del encuentro también fue valorada por quienes acompañaron el proceso desde el Centro Nacional de Memoria Histórica. Para Alberto Santos, asesor de la Dirección General de la entidad, la articulación entre el CNMH, la AECID, Ayuda en Acción y la Corporación colectiva de comunicaciones Montes de María Línea 21 con el trabajo territorial representa un paso clave hacia la construcción de agendas públicas de memoria sostenibles: “Este tipo de alianzas son importantes porque nos permiten aunar esfuerzos para poder avanzar en la construcción de una agenda pública de memoria y esclarecimiento de la verdad”.

Maribel Barraza, coordinadora de Paz con Memoria en Bolívar, destacó el valor de los avances alcanzados y su proyección hacia una incidencia real en las políticas públicas: “Hemos avanzado en la construcción participativa del Plan Territorial de Memoria en el departamento de Bolívar; esta es realmente la ruta para que logremos aportar al fortalecimiento y la articulación interinstitucional, adicional a la sostenibilidad y trabajar en la incidencia en agenda pública”.

El proceso culminó con una plenaria de socialización de resultados, la consolidación de compromisos y la firma del PTM Bolívar, como un acto colectivo que proyecta acciones concretas para el periodo 2026-2030.

Con la premisa «Mompox nos une en una sola memoria de agua y tierra», este encuentro buscó reconocer el valor simbólico del territorio como punto de convergencia de múltiples historias, ya que el río no solo conecta geografías, sino también experiencias y memorias que se transformaron en propuestas para la no repetición y la construcción de paz.

El PTM Bolívar reafirma que la memoria histórica en Colombia se construye desde las voces de las comunidades y su relación con el territorio. En esa medida, este encuentro en Mompox fue, ante todo, una invitación a habitar la memoria, a narrarla desde el agua y a proyectarla como herramienta de transformación social.