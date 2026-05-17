Superservicios pasa revista a Termocartagena en Mamonal

Indicó que desde la Superservicios se ha puesto en marcha un plan de visitas a los parques térmicos de generación de energía eléctrica del país. El objetivo es claro: “ante los anuncios del Fenómeno del Niño, toda matriz de generación debe estar en condiciones óptimas”, afirmó.

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Termocartagena es una planta de turbina de vapor que cuenta con tres unidades de generación de despacho central. Su capacidad instalada total supera los 170 megavatios, con configuraciones que operan con combustóleo, gas, o mezcla de ambos combustibles.

Esta visita contempla cuatro frentes de revisión: el estado actual de los equipos, las condiciones técnicas de operación, el plan de mantenimiento previsto, y los esquemas de suministro de combustible. También se verificaron las condiciones de precios de oferta en bolsa, un factor determinante para la sostenibilidad del sistema.

Cada decisión que se adopte en el sector debe garantizar la atención confiable de la demanda de energía, en condiciones de eficiencia, y con el menor impacto posible en las tarifas que pagan los colombianos.

“Esa es nuestra responsabilidad y así la estamos a ejerciendo por instrucciones del presidente de la republica Gustavo Petro”, puntualizó.