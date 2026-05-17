Afinia reprograma trabajos en la subestación La Marina

Afinia, filial del Grupo EPM, informa a la comunidad en general y al sector turístico de Cartagena que, atendiendo el llamado realizado por la agremiación hotelera Cotelco, fueron reprogramados los trabajos que estaban previstos para este lunes festivo 18 de mayo en la subestación La Marina.

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Estas actividades impactaban sectores turísticos y comerciales del Centro Histórico y Bocagrande; sin embargo, la compañía, consciente de la alta ocupación hotelera que registra la ciudad durante este puente festivo y del incremento en el consumo de energía por la actual ola de calor, decidió aplazar las labores para minimizar afectaciones a residentes, visitantes y comerciantes.

Afinia reiteró que estos trabajos hacen parte de las acciones de fortalecimiento y modernización de la infraestructura eléctrica que se adelantan para seguir mejorando la calidad y confiabilidad del servicio en Cartagena.

En este contexto, la compañía también avanzó en conversaciones con el sector hotelero, en las que se establecieron compromisos para la gestión y normalización de cartera por parte de hoteles con saldos pendientes, con el fin de contribuir a la sostenibilidad del servicio y garantizar la continuidad de las inversiones que la ciudad requiere.

Asimismo, la nueva fecha en la que serán ejecutados estos trabajos será anunciada con anterioridad a través de los canales oficiales de la compañía y medios de comunicación.

Afinia agradece la comprensión de la comunidad y ratifica su compromiso de continuar trabajando de manera articulada con los diferentes sectores económicos y sociales de la ciudad para desarrollar estas actividades generando el menor impacto posible.