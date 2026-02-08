Más de 107 mil pasajeros se movilizarán por el Cortissoz durante el Carnaval de Barranquilla

La Aeronáutica Civil proyectó que 107.665 pasajeros se movilizarán por vía aérea durante las festividades del Carnaval de Barranquilla 2026.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Según las proyecciones oficiales, la mayor concentración de pasajeros se registrará entre el viernes 6 y el miércoles 18 de febrero de 2026, periodo que abarca los principales eventos del Carnaval, desde la Guacherna hasta el tradicional Entierro de Joselito.

El día de mayor movilización aérea será el viernes 13 de febrero, cuando se espera el tránsito de 12.092 pasajeros con motivo de la Coronación de los Reyes del Carnaval, seguido del viernes 6 de febrero, día de la Guacherna, con 11.736 viajeros.

Durante eventos como la Batalla de Flores y las grandes paradas, el tráfico aéreo se mantendrá en niveles altos y estables.

¿Qué han hecho desde la terminal?

Por su parte, la terminal de Transportes de Barranquilla habilita venta digital de tiquetes ante alta demanda por Carnaval.

La Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla puso en funcionamiento la plataforma digital Pinbus para la compra de tiquetes de viaje, una medida con la que busca mejorar la operación del servicio y responder al aumento de pasajeros previsto durante la temporada de precarnaval y Carnaval.

Con esta herramienta, los usuarios podrán adquirir sus pasajes de manera virtual, lo que permitirá reducir las congestiones en las taquillas en épocas de alta afluencia.

El gerente de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla, Jorge Camargo Padilla, dijo que “habilitamos desde nuestra página web la posibilidad para que la gente de Barranquilla y el departamento del Atlántico, y de toda la costa Caribe, y de todos los visitantes que ven a Barranquilla como un destino turístico, puedan comprar directamente, sin intermediarios, los tiquetes en las empresas debidamente autorizadas, y que tienen acceso a la plataforma”.

Con esta medida, la entidad reafirma su compromiso con la innovación y la prestación de un servicio más eficiente para los viajeros.