ONG reconocen que aún no se conoce la magnitud real de la represión en Irán

Desde finales de diciembre de 2025, Irán atraviesa un período de protestas masivas que surgieron inicialmente por la crisis económica, la depreciación de la moneda y la escasez de alimentos, pero que rápidamente derivaron en un rechazo generalizado hacia las políticas del Gobierno. La represión estatal, especialmente durante los días más críticos del 8 y 9 de enero, ha incluido disparos contra manifestantes, arrestos masivos y detenciones arbitrarias, según denuncian ONG locales e internacionales.

Organizaciones como Iran Human Rights (IHR) y Human Rights Activists (HRA) aseguran que, debido al hermetismo del régimen, aún no es posible contabilizar con certeza la cantidad de víctimas. Los datos que han podido recopilar provienen de familiares, testimonios locales y redes sociales, pero pueden estar incompletos o ser imprecisos por temor a represalias. El Gobierno iraní ha reportado oficialmente poco más de 3.000 fallecidos, mientras que activistas y observadores independientes estiman que la cifra real podría ser significativamente mayor, incluyendo menores de edad y civiles.

Además de los muertos, miles de personas han sido arrestadas y permanecen en centros de detención bajo condiciones inciertas. La falta de transparencia y el cierre de canales de comunicación han dificultado el seguimiento de los casos y el contacto con las familias, lo que genera preocupación sobre la seguridad de los detenidos y la posibilidad de nuevas violaciones a los derechos humanos.

Llamados ante la falta de transparencia

La comunidad internacional también ha reaccionado a la situación. Diversos organismos de derechos humanos han pedido a Irán abrir sus fronteras a investigadores independientes, permitir el acceso de medios de comunicación y garantizar transparencia en la verificación de víctimas. Sin embargo, hasta ahora, las autoridades iraníes mantienen el control absoluto de la información y continúan restringiendo la cobertura periodística, lo que complica cualquier intento de obtener cifras fiables.

Los expertos advierten que, sin cambios estructurales o una investigación independiente, la magnitud real de la represión podría permanecer desconocida por meses o incluso años, dejando a las familias sin respuestas y consolidando un ambiente de impunidad en el país. Mientras tanto, la situación continúa siendo monitoreada por ONG y grupos internacionales que documentan violaciones de derechos humanos y que siguen llamando la atención sobre la urgencia de proteger a los civiles y los manifestantes.