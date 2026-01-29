OMS denuncia ataques a centros médicos durante represión de protestas en Irán

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó su preocupación por los numerosos ataques a personal y centros sanitarios en Irán, donde en el curso de la represión de las recientes protestas se ha llegado a impedir la atención a personas que la necesitaban

Tedros señaló, en un mensaje en X, que la OMS ha podido confirmar un ataque a principios de enero en el Hospital Jomeini de la ciudad occidental de Ilam, donde “se registraron actos de violencia dentro y alrededor del centro tras el traslado de personas heridas al hospital” y los servicios médicos y suministros se vieron interrumpidos y afectados.

Otro centro hospitalario que sufrió al menos un ataque fue el Hospital Sina, en Teherán, donde se utilizaron gases lacrimógenos, añadió.

Médicos agredidos y detenidos

El director general de la OMS también manifestó su profunda preocupación ante las denuncias de trabajadores sanitarios agredidos y al menos cinco médicos detenidos cuando atendían a pacientes heridos.

“Pido la liberación de cualquier trabajador de la salud detenido. El personal sanitario nunca debería sufrir intimidaciones”, afirmó.

La OMS ha podido confirmar además daños en otras muchas instalaciones sanitarias, incluidos diez puestos de emergencia prehospitalaria donde más de 50 paramédicos resultaron heridos y alrededor de 200 ambulancias fueron dañadas.

“Es imperativo que los centros de salud estén protegidos y puedan prestar sus servicios sanitarios esenciales sin obstáculos. Esto es fundamental para garantizar la atención sanitaria que necesitan todas las personas que requieren servicios, especialmente en tiempos de crisis”, concluyó el máximo responsable de la OMS.

Manifestaciones en Irán. (Photo by Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Ampliar

Irán, listo para atacar

Irán advirtió que “muchas” bases estadounidenses están al alcance de sus misiles y responderá “de inmediato” si Washington cumple la amenaza de atacarlo, horas después de que la Unión Europea incluyera a los Guardianes de la Revolución en la lista de “organizaciones terroristas”.

Sometido a una creciente presión tras la represión brutal de manifestaciones antigubernamentales, que según las oenegés dejó miles de muertos, Irán contraataca verbalmente a las amenazas aunque sin cerrar la puerta al diálogo.

El miércoles el presidente estadounidense Donald Trump exigió un acuerdo sobre el programa nuclear iraní y advirtió que el “tiempo se acaba” antes de un posible ataque estadounidense, “peor” que el llevado a cabo en junio pasado contra instalaciones nucleares iraníes.

Washington desplegó fuerzas navales en el Golfo, incluido el portaaviones “Abraham Lincoln”.