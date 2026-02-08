Medicina Legal reveló que un menor de edad murió en bombardeo contra el ELN en Catatumbo

El Instituto de Medicina Legal anunció que recibió el pasado 4 de febrero siete cuerpos para su identificación. Dichos cadáveres serían de miembros del ELN que murieron en uno de los bombardeos de las Fuerzas Militares en la región del Catatumbo.

Dentro de los datos más relevantes, se encuentra que uno de los cuerpos que fue entregado a la Dirección Seccional de Norte de Santander corresponde a un menor de edad.

Según el análisis del Instituto, los cadáveres corresponden a tres mujeres y cuatro hombres. Cinco de esos siete cuerpos ya fueron plenamente identificados y entregados a sus familiares.

Los otros dos cadáveres continúan en los laboratorios de Medicina Legal en Cúcuta para terminar el proceso de identificación y entrega.

Las Fuerzas Militares aseguraron que continuarán las operaciones en la zona.

Estratégicamente están adelantando acciones conjuntas tanto por tierra como por aire para “consolidar” El Tarra, Tibú, entre otros municipios, según indicó en días pasados el general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares.