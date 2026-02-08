Bogotá tuvo el mayor crecimiento económico durante el tercer trimestre de 2025: se ubicó en 4,7%

En las últimas horas, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicó los más recientes resultados del Indicador Trimestral de Actividad Económica Departamental (ITAED), un índice trimestral cuyo fin es proporcionar un panorama general de la situación y evolución macroeconómica de los departamentos del país.

Durante el tercer trimestre de 2025, según este indicador, Bogotá registró un crecimiento económico del 4,7%.Este desempeño ubicó a la capital como el departamento con mayor crecimiento económico del país en el periodo analizado y la situó 1,1 puntos porcentuales por encima del crecimiento nacional, que fue de 3,6%.

Después de Bogotá, Tolima, Santander y Valle del Cauca fueron los departamentos que registraron un mayor crecimiento económico con 3,7%; 3,6% y 3,6% respectivamente. Mientras que los departamentos con menor crecimiento fueron: Casanare, Cesar y La Guajira.

“Que Bogotá haya crecido 4,7 % en el tercer trimestre de 2025 y se ubique por encima del promedio nacional confirma que la economía de la ciudad está acelerando a un mejor ritmo. Este resultado refleja una recuperación más sólida frente a 2024 y consolida a Bogotá como uno de los principales motores del crecimiento del país", asegura Gabriel Angarita, director de Estudios Económicos de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Este resultado es muy positivo, pues durante el tercer trimestre de 2024, la economía de Bogotá había crecido 2,2%, por lo que el resultado de 2025 representa más del doble de la variación observada un año atrás, evidenciando una recuperación más dinámica de la actividad productiva de la capital.