Autoridades ambientales emiten alerta preventiva por frente frío en el Magdalena
Reiteran que durante este tipo de eventos hidrometeorológicos extremos, la inadecuada disposición de residuos se convierte en un factor determinante de afectación ambiental y social, poniendo en riesgo la vida de las personas, la fauna silvestre y los ecosistemas.
Magdalena
La Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG emitió una alerta preventiva ante la llegada de un nuevo frente frío que impactará al Caribe colombiano hasta el 9 de febrero, de acuerdo con los reportes oficiales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM.
Según el organismo meteorológico, la persistencia de este fenómeno puede generar precipitaciones inusuales, fuertes vientos y oleaje, así como un aumento súbito en los niveles de ríos y quebradas, lo que incrementa el riesgo de inundaciones, desbordamientos y avenidas torrenciales.
En este contexto, se mantiene Alerta Roja, especialmente en el Distrito de Santa Marta, por el aumento de los caudales de los ríos Manzanares, Gaira y Piedras, así como de sus afluentes, incluida la quebrada La Tigrera.
Como consecuencia, se han reportado afectaciones recientes por desbordamientos en sectores urbanos y rurales, particularmente en barrios como Las Malvinas y Gaira, y en corregimientos como Minca, Taganga y Guachaca. Asimismo, se advierte probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Guachaca, Mendihuaca, Buritaca y Don Diego.
Le puede interesar:
Ante nuevo frente frío, autoridades hacen un llamado a la prevención por posibles emergencias
De igual manera, el IDEAM ha declarado Alerta Amarilla para los municipios de Ciénaga, Zona Bananera, Aracataca, El Retén y Fundación, debido al incremento en los niveles de los ríos que descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta, entre ellos Córdoba, Toribio, Frío, Sevilla, Tucurinca, Aracataca y Fundación, los cuales representan un riesgo para las comunidades ubicadas en zonas ribereñas, laderas y sectores históricamente vulnerables a inundaciones.
Adicionalmente, se registra probabilidad de incrementos súbitos en los niveles de los ríos que descargan al bajo Magdalena, entre los municipios de Tenerife (corregimiento Real Obispo), Plato, Concordia y Pedraza, así como en los centros poblados ribereños del departamento. En este sentido, se recomienda mantener monitoreo permanente a las quebradas Chimicuica y Corozal.