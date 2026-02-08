Autoridades ambientales emiten alerta preventiva por frente frío en el Magdalena

Magdalena

La Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG emitió una alerta preventiva ante la llegada de un nuevo frente frío que impactará al Caribe colombiano hasta el 9 de febrero, de acuerdo con los reportes oficiales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM.

Según el organismo meteorológico, la persistencia de este fenómeno puede generar precipitaciones inusuales, fuertes vientos y oleaje, así como un aumento súbito en los niveles de ríos y quebradas, lo que incrementa el riesgo de inundaciones, desbordamientos y avenidas torrenciales.

En este contexto, se mantiene Alerta Roja, especialmente en el Distrito de Santa Marta, por el aumento de los caudales de los ríos Manzanares, Gaira y Piedras, así como de sus afluentes, incluida la quebrada La Tigrera.

Como consecuencia, se han reportado afectaciones recientes por desbordamientos en sectores urbanos y rurales, particularmente en barrios como Las Malvinas y Gaira, y en corregimientos como Minca, Taganga y Guachaca. Asimismo, se advierte probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Guachaca, Mendihuaca, Buritaca y Don Diego.

Le puede interesar:

Ante nuevo frente frío, autoridades hacen un llamado a la prevención por posibles emergencias

De igual manera, el IDEAM ha declarado Alerta Amarilla para los municipios de Ciénaga, Zona Bananera, Aracataca, El Retén y Fundación, debido al incremento en los niveles de los ríos que descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta, entre ellos Córdoba, Toribio, Frío, Sevilla, Tucurinca, Aracataca y Fundación, los cuales representan un riesgo para las comunidades ubicadas en zonas ribereñas, laderas y sectores históricamente vulnerables a inundaciones.

Adicionalmente, se registra probabilidad de incrementos súbitos en los niveles de los ríos que descargan al bajo Magdalena, entre los municipios de Tenerife (corregimiento Real Obispo), Plato, Concordia y Pedraza, así como en los centros poblados ribereños del departamento. En este sentido, se recomienda mantener monitoreo permanente a las quebradas Chimicuica y Corozal.